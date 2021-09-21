Около 9 тысяч человек задействованы в проверке боеготовности Сухопутных войск РК

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Сухопутными войсками РК выполнен ряд учебно-боевых задач. Поверяется боеготовность войск, умение военнослужащих действовать в новых условиях, на незнакомой местности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На полигоне "Оймаша" вблизи Актау подразделения и части провели специальную войсковую операцию. При выполнении задач отработаны вопросы управления войсками, применены новые формы и методы ведения боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В Алматинской области на горном полигоне "Коктал" ликвидированы условные незаконные вооруженные формирования. Под руководством командующего десантно-штурмовыми войсками проведены разведывательно-поисковые действия в труднодоступных участках горных хребтов. Десантниками совместно с подразделениями пограничной службы усилена охрана государственной границы на возможных маршрутах прорыва боевиков. Во взаимодействии с МЧС, органами внутренних дел и нацбезопасности развернуты лагеря беженцев, создана необходимая инфраструктура.

На полигоне "Шыгыс" в Восточном Казахстане усиленной механизированной бригадой с приданными подразделениями выполнены задачи по ведению маневренной обороны, а также выходу подразделений из окружения.

Как подчеркнули в Минобороны, особое внимание уделялось отражению ударов воздушного противника, маскировке, организованному перемещению на запланированные рубежи обороны, уничтожению обходящих и рейдовых отрядов противника.

Разведчиками на полигоне "Теренозек" в Кызылординской области отработаны вопросы выявления объектов противника и корректировки ударов авиации и огня артиллерии при уничтожении боевиков вблизи населенного пункта. С помощью вертолетов разведгруппы совершили высадку в тыл условного противника. Параллельно организованы действия по эвакуации разведчиков.

Оценку уровня подготовленности командного состава и войск даст Генеральный штаб Вооруженных сил.

Внезапная проверка войск продлится до 23 сентября. В ней задействованы около 9 тысяч личного состава, более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и 8 кораблей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства