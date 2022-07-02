Минобороны РК разработало инструкцию по исчислению выслуги лет военнослужащим

Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство обороны РК разработало инструкцию по организации исчисления выслуги лет военнослужащим Вооруженных сил Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Даже незначительные ошибки в исчислении выслуги лет могут привести к лишению военнослужащего права на пенсию, или снижению размера пенсии, либо к незаконному расходованию бюджетных средств. Инструкция детализирует порядок исчисления выслуги лет военнослужащим с учетом специфики деятельности Вооруженных сил РК", - подчеркнули в ведомстве.
Инструкция детализирует следующий порядок исчисления выслуги лет:
формирование личных дел военнослужащих, укомплектование их необходимыми документами;
сроки направления личных дел в центр пенсионного обеспечения МО РК, сроки и порядок рассмотрения;
утверждение установленных форм расчета выслуги лет с учетом льготного исчисления и трудового стажа;
исчисление льготной выслуги на летной работе в авиации, прыжков с парашютом, службы в высокогорных местностях, участие в боевых действиях, миротворческих миссиях и т.д.;
подтверждение прохождения службы военнослужащим.
Инструкция обеспечивает качественное и достоверное исчисление выслуги лет военнослужащих для определения их права на пенсионные выплаты, а также сокращение сроков направления в центр личных дел и их рассмотрения. Кроме того, уменьшает количество возвратов недооформленных личных дел военнослужащих, направленных для исчисления выслуги лет",- сообщили в Минобороны.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июля.