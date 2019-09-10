Минтруда: инициатива по снижению долговой нагрузки казахстанцев не имеет точной даты завершения

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Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Инициатива по снижению долговой нагрузки казахстанцев не имеет точной даты завершения, сообщила вице-министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства.

Данная акция не обременена какой-либо точной датой завершения... Даже если к концу года человек предъявит документы о том, что он принадлежит к пяти категориям, то соответственно эти списки будут формироваться. Но, конечно, чем быстрее, тем лучше", - подчеркнула вице-министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Как информировал ранее заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков , в рамках реализации указа президента РК от 26 июня 2019 года "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" Национальным банком, АО "Государственное кредитное бюро", АО "Фонд проблемных кредитов" совместно с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями были приняты решения по списанию всем казахстанцам начисленных на 1 июля 2019 года штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО.

30 июля текущего года банки и МФО завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на общую сумму 33 620 млн тенге", - сообщил он.

Погашение задолженности в размере до 300 тысяч тенге по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО осуществляется следующим категориям граждан: многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи, дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

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