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Минтруда назвал фейком информацию о необходимости оплаты ЕСП для получения 50 тыс. тенге

17.07.2020, 10:38 5104
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК назвало фейком информацию о необходимости оплаты ЕСП для получения 50 тыс. тенге, которую распространяют в мессенджерах, передает Kazakhstan Today.
 

Информация о необходимости осуществления оплаты единого совокупного платежа (ЕСП) через различные счета банков второго уровня для назначения пособия в размере 50 тыс. тенге, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет пособий, выплата которых привязана к обязательному перечислению ЕСП", - сообщили в ведомстве.

 
В министерстве просят граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.
 

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в пресс-службе.

 

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