22.05.2025, 10:53 73996
Минтруда РК выявило нарушения в сфере установления инвалидности
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК передало в Агентство РК по финансовому мониторингу материалы по выявленным 146 фактам решений по установлению группы инвалидности, в которых усматриваются различные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2023 году в целях противодействия коррупции при Министерстве труда и социальной защиты населения РК была создана специальная рабочая группа. В период с 11 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года данной группой был проведен анализ работы службы медико-социальной экспертизы в части установления группы инвалидности и определения необходимых мер социальной защиты", - уточнили в министерстве.
По итогам проведенного анализа выявлено, что в 146 случаях установления инвалидности в экспертных решениях усматриваются нарушения в части необоснованности присвоения группы инвалидности, несоответствия установленной группы инвалидности степени ограничения жизнедеятельности, несоответствия определенных сроков инвалидности.
Материалы по данным фактам переданы в Агентство РК по финансовому мониторингу.
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23.05.2025, 17:32 2226
В Алматы депутатов маслихата созовут для назначения акима города
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы 24 мая депутатов маслихата созовут для назначения акима города, сообщает пресс-служба маслихата мегаполиса.
24 мая 2025 года в 12.00 состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы", - говорится в сообщении.
Напомним, Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы в январе 2022 года.
23.05.2025, 16:16 5966
За причастность к терроризму с начала года в Казахстане осудили более 40 человек - КНБ
Фото: Pexels.com
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства заслушал доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Ермек Сагимбаев сообщил, что по материалам КНБ за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования. Пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.
Глава государства также был проинформирован о том, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц. Из незаконного оборота изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов.
Также глава КНБ доложил, что за отчетный период в стране ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков, а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки. Из незаконного оборота изъято более 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 7,5 тонны прекурсоров.
Пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов.
По информации КНБ, в рамках обеспечения экономической безопасности предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, 220 млрд тенге из которых возмещены в госбюджет.
В сфере охраны государственной границы пограничниками задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц. Пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге.
Также было доложено об отражении свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
23.05.2025, 14:37 12376
С начала года в Казахстане выявлен 171 случай нарушения прав детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе по защите прав детей и укреплению системы охраны детства, сообщает Акорда.
Детский омбудсмен рассказала президенту, что за последние два года принят ряд мер, разработаны программы и законы, направленные на обеспечение безопасности и защиту прав детей, профилактику насилия, суицидов и подростковой преступности. В рамках данной работы уполномоченным по правам ребенка инициировано 120 поправок в законодательство.
Как отметила Динара Закиева, в текущем году был проведен мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населенных пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях и посещение 173 семей. По его итогам выявлено 171 нарушение в реализации норм принятых законов и функционировании системы защиты прав детей.
Кроме того, изучение ситуации в регионах подтвердило эффективность работы 112 центров поддержки семей, которые выполняют важную роль в профилактике семейно-бытового насилия и нарушений прав детей.
Она также рассказала о работе по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей и о разработке законопроекта, в котором будут закреплены функции и статус региональных органов, ответственных за охрану детства.
Уполномоченный по правам ребенка проинформировала о ходе исполнения поручений главы государства, реализации принятых законов. В частности, об активизации работы по созданию центров реабилитации и развития детей с особыми потребностями. В настоящее время фонд "Қазақстан халқына" совместно с партнерами открыл 49 реабилитационных центров, в которых оказываются услуги детям с особыми потребностями.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы подготовки программы "Дети Казахстана", обеспечения онлайн-безопасности и защиты персональных данных несовершеннолетних.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность консолидации усилий местных исполнительных органов и региональных уполномоченных для укрепления системы гарантий защиты прав детей и формирования комплексной поддержки детей. Кроме того, глава государства поручил проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования в школах.
Ранее Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над учениками в школах Алматинской области.
23.05.2025, 13:04 14921
В Таразе более 4000 детей незаконно лишили возможности заниматься спортом
Фото: Depositphotos
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Тараз. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Тараза восстановила права более 4000 детей, которых незаконно лишили возможности заниматься спортом.
Прокуратура провела анализ деятельности управления спорта Жамбылской области по вопросу соблюдения прав детей на доступ к спортивным секциям. Установлено, что управление около года назад незаконно приостановило очереди детей на занятия спортом под предлогом отсутствия бюджетных средств. Тогда как в действующем законодательстве отсутствуют нормы, касающиеся приостановления очереди в случае нехватки денежных средств", - рассказали в региональном ведомстве.
По акту надзора прокуратуры города незаконно приостановленная очередь на платформе Damu bala восстановлена, что позволило защитить права 4560 несовершеннолетних.
К дисциплинарной ответственности привлечены 4 лица, включая 2 руководителей", - добавили в прокуратуре.
Прокуроры также выяснили, что в городе нарушались права детей с ограниченными возможностями. Специальные инватакси предоставляли услуги по перевозке детей только в рабочие дни и в дневное время.
В результате надзорного акта прокуратуры режим работы "Инватакси" был пересмотрен.
Теперь дети могут пользоваться услугами такси круглосуточно, включая праздничные и выходные дни", - подчеркнули в ведомстве.
23.05.2025, 11:12 23216
Президент Казахстана назначил послов в Кении, Эфиопии и ОАЭ
Фото: Акорда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Кении, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Акорда.
В частности, указами главы государства:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству;
- Рауан Жумабек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Барлыбай Садыков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения, постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;
- Жалгас Адилбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.
Также указом главы государства Нажмедин Мухаметалиулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.
23.05.2025, 11:03 26056
Назначен заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии
Фото: kmg.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Лавренов Василий Сергеевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, информирует Акорда.
Напомним, указ о создании Агентства по атомной энергии был подписан 18 марта текущего года. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства энергетики в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Возглавляет ведомство экс-министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
23.05.2025, 10:50 24336
Аграрии Казахстана смогут накапливать до 2 млн кубометров талой воды
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно новому Водному кодексу водопользователи могут самостоятельно и без специального разрешения накапливать талую воду для сельскохозяйственных нужд. Для этого нужно построить пруд, резервуар или иную емкость, объем которой не должен превышать 2 млн кубометров, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов РК.
Сооружение для сбора талой воды должно соответствовать требованиям безопасности, не быть связанным с реками, озерами и другими водными объектами, не наносить вреда окружающей среде. После строительства гидротехнического сооружения необходимо уведомить об этом бассейновую водную инспекцию для включения объекта в реестр гидротехнических сооружений", - отметили в министерстве.
Напомним, что новый Водный кодекс вступает в силу 10 июня.
Новый Водный кодекс охватывает все направления водной отрасли Казахстана. Среди его основных задач - формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, регулирование водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, использование альтернативных источников воды (дождевые и талые воды, очищенные сточные и опресненные соленые воды, возможные к использованию в качестве водных ресурсов), а также повышение эффективности в области охраны и использования водных ресурсов", - сказал директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.
23.05.2025, 10:27 27541
В Казахстане ужесточат требования к желающим создать субсидируемые рабочие места работодателям
Проверка работодателей на соответствие требованиям будет осуществляться в автоматическом режиме при подаче заявок на электронной бирже труда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целях снижения коррупционных рисков и исключения человеческого фактора Министерством труда и социальной защиты населения РК ведется работа по ужесточению требований к работодателям, подающим заявки на организацию субсидируемых рабочих мест (СРМ), информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Процесс отбора работодателей будет основан на 7 обязательных требованиях и полностью автоматизирован. При этом получившие государственные субсидии организации в дальнейшем должны будут обеспечить постоянной работой не менее 10% трудоустроенных безработных", - уточнили в ведомстве.
В рамках проводимой работы по совершенствованию подходов в сфере обеспечения занятости населения полностью автоматизированы процессы приема заявок от работодателей, заключения договоров с работодателями на организацию СРМ, введен табель посещения рабочего места, ведется учет рабочего времени участника.
Однако отдельные инструменты СРМ требуют дальнейшего совершенствования", - отметили в министерстве.
К примеру, перечень работодателей, организующих СРМ, формируется непосредственно центрами трудовой мобильности на основе данных карьерных центров. Таким образом, возможность принятия решения предоставляется отдельным лицам.
При формировании перечня работодателей бывали случаи, что сотрудники карьерных центров отдавали предпочтение организациям своих знакомых и близких родственников, а также осуществляли торг рабочих мест. Подобные факты выявляются, и материалы по ним передаются в соответствующие государственные органы", - сообщил директор департамента занятости населения МТСЗН Канат Абдулла.
Для недопущения подобных случаев МТСЗН подготовлены поправки в приказ "Об утверждении Правил организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места".
Согласно изменениям, работодатели могут принимать участие в организации СРМ при соответствии следующим требованиям:
1) наличие статуса действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Казахстана;
2) осуществление деятельности более 12 месяцев до даты подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест;
3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на момент подачи заявки;
4) регулярное произведение социальных платежей за работников в течение последних 12 месяцев;
5) отсутствие в списке неблагонадежных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК;
6) исполнение всех обязательств по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с центром трудовой мобильности;
7) не подлежат процедуре банкротства либо ликвидации.
Проверка работодателей на соответствие указанным требованиям будет осуществляться в автоматическом режиме при подаче заявок на электронной бирже труда. Рабочие места будут распределены с учетом списочной численности работников.
Работодатели, получившие государственные субсидии для организации СРМ, в дальнейшем должны будут обеспечить постоянной работой не менее 10% трудоустроенных безработных.
Введение данного требования обусловлено необходимостью обеспечения постоянной занятости граждан, завершивших работу на субсидируемых рабочих местах. Уровень трудоустройства будет рассчитываться без учета лиц, которые не могут трудоустроиться по объективным причинам. Данное требование будет применено к работодателям, имеющим в своем штате 10 и более работников", - пояснил Канат Абдулла.
Вместе с тем в целях исключения двойного финансирования от государства и повышения адресности мер господдержки вводятся ограничения для работодателей.
Работодатели, имеющие лицензию на оказание специальных социальных услуг, оказывающие услуги или выполняющие работу в рамках государственных закупок по инфраструктурным проектам, не будут допущены к участию в организации СРМ.
В рамках лицензирования центров, оказывающих специальные социальные услуги (ЦОССУ), МТСЗН проанализировано участие ЦОССУ в организации субсидируемых рабочих мест.
В 2025 году центрами трудовой мобильности с ЦОССУ были заключены договоры на организацию СРМ для 3,8 тыс. человек на общую сумму 519,8 млн тенге. В 189 ЦОССУ трудоустроены 919 человек, на выплату их заработной платы из бюджета израсходовано 60,8 млн тенге.
Минтруда совместно с местными исполнительными органами проведена работа с ЦОССУ по обеспечению постоянного трудоустройства участников субсидируемых рабочих мест. Таким образом, сэкономлены средства в размере 212,6 млн тенге, которые будут перераспределены на меры содействия занятости.
Кроме того, работодатели, получающие финансирование из бюджета в рамках государственного образовательного заказа или гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, будут допущены только к организации молодежной практики.
В целях оказания мер господдержки лицам из числа нуждающихся категорий населения, снижения иждивенческого настроя претендентов предлагается трудоустраивать на СРМ один раз в течение двух лет.
Данное требования не будет распространяться на: лиц, проживающих в сельской местности или в малых городах; социально уязвимые группы населения, проживающие в моногородах и городах.
При этом к социально уязвимым группам относятся:
1) лица с инвалидностью;
2) получатели адресной социальной помощи;
3) получатели социальной выплаты по случаю потери кормильца;
4) переселенцы;
5) кандасы;
6) лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);
7) получатели ежемесячного государственного пособия по многодетности.
Заявление от претендентов на трудоустройство на субсидируемые рабочие места будет приниматься только через электронную биржу труда, отметили в министерстве.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?