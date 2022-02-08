Дикий Арман задержан полицией за похищение 24 мирных граждан

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НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров рассказал о работе Межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию актов терроризма и массовых беспорядков и задержании одного из предполагаемых лидеров организованного террористической нападения на город, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Идут допросы, изучаются видеоматериалы, назначены экспертизы, проводятся эксгумации, идентификация трупов, устанавливаются причины их смерти. Осмотры - 1 755; допросы - 1232; назначено экспертиз - 707; обыски и выемки - 305; эксгумации - 33; другие - 968. Хочу отметить активную помощь граждан в сборе доказательств. На наш сайт "Стоптерроризм" поступило 1672 файла. Это видеозаписи и фотографии с мест январских событий. Помогают и представители бизнеса. Они передают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов", - рассказал Ризабек Ожаров.

Он отметил, что при помощи IT-технологий продолжается идентификация всех причастных лиц. По подозрению в организации и участии в массовых беспорядках и совершении терактов взяты под стражу 467 лиц.

Специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождено 76 подозреваемых (по Алмате - 66, Талдыкорган - 6, Кызылорде - 3, ВКО - 1). Арест заменен на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство. Среди них были две женщины и девять несовершеннолетних. Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьезные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.





Ризабек Ожаров подчеркнул, что следствие обязательно ответит на вопрос, кто конкретно стоит и кто организаторы массовых беспорядков.

Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали разные силы. Очевидно, что действия были скоординированы.По сути, наша страна столкнулась с "гибридной" атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали действия", - отметил представитель Генпрокуратуры.

На сегодня задержаны 18 членов ОПГ, 21 лицо имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. Среди них и Джумагельдиев - так называемый "Дикий Арман" и члены его группировки.

Его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. Кроме того, бандиты отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12-й горбольнице. По этим фактам нами расследуются уголовные дела", - рассказал Ризабек Ожаров.

Он официально заявил, что если вначале "Дикий Арман" был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках.

Поэтому два дела объединены и переданы для дальнейшего следствия нам - спецпрокурорам. Мы его перевели в следственный изолятор КНБ. Там он и содержится", - добавил представитель генпрокуатуры.

Он добавил, что также установлены явные признаки политического экстремизма.

Несмотря на то, что государство шло навстречу, удовлетворяло требования участников мирных акций, провокаторы намеренно шли на эскалацию конфликта. Конечной их целью был насильственный, вооруженный захват власти. На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений", - сообщил Ризабек Ожаров.

Он подчеркнул, что во время массовых беспорядков проявили бездействие и должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей.

Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок. По данным фактам спецпрокуроры проводят досудебное расследование", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Ожаров также добавил, что одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя.

По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальник Центра указанной службы.

Уголовному делу присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя.