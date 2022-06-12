МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в котором постановил реорганизовать Министерство образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно указу МОН реорганизовано путем разделения его на:
- Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;
- Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.
Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. Правительству Республики Казахстан обеспечить по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа" - говорится в указе.