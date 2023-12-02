Мораторий на проверки бизнеса не распространяется на крупные промпредприятия - Асылов

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на проверки бизнеса не распространяются на крупные промышленные предприятия, - Мораторий на проверки бизнеса не распространяются на крупные промышленные предприятия, сообщил в ответе на депутатский запрос генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.





Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26.12.2019 года № 229 прекращены проверки и 2 профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства (в том числе крупных промышленных предприятий) не распространяются", - пояснил генеральный прокурор Казахстана.





Он также подчеркнул, что по фактам последних аварий на шахтах АМТ проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры.





Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем. К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников для субъектов крупного бизнеса несущественный, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают", - заявил Берик Асылов.





Кроме того, по словам генпрокурора, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности.





Напомним, в 1 января 2020 года в стране действует трехлетний мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.





Исключения составляют проверки, направленные на предотвращение массовых угроз жизни и здоровья населения, окружающей среде, устранение незаконности и другое. К примеру, проверки, которые проводятся в случаях отравления людей, пожаров, невыплат заработных плат, не подпадают под действие данного моратория.



