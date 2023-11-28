МТИ обсудило с Alibaba вопросы вывода казахстанских производителей на маркетплейс

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Ханчжоу. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - При содействии посольства РК в КНР казахстанская делегация приняла участие в работе 2-й Глобальной выставки цифровой торговли (ГВЦТ), которая прошла с 23 по 27 ноября в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, на востоке Китая, - При содействии посольства РК в КНР казахстанская делегация приняла участие в работе 2-й Глобальной выставки цифровой торговли (ГВЦТ), которая прошла с 23 по 27 ноября в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, на востоке Китая, сообщает пресс-служба МТИ РК.





Официальное открытие 2-й ГВЦТ состоялось 23 ноября, открыл выставку заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, который зачитал послание председателя КНР Си Цзиньпина к участникам выставки.





В ЭКСПО цифровой торговли приняли участие более 60 стран, международных организаций, торговых палат и ассоциаций, а также более 800 предприятий. Финляндия и ЮАР получили статус стран - главных почетных гостей выставки.





ЭКСПО сосредоточено на таких темах, как правила, нормы, управление и стандарты цифровой торговли, в его рамках проведены форумы, отраслевые встречи и специализированные семинары.





В рамках ГВЦТ впервые состоялся круглый стол между представителями государственных органов Китая и стран Центральной Азии на уровне директоров/заместителей директоров департаментов по содействию цифровой торговле.





В ходе круглого стола стороны обсудили и обменялись опытом в части развития цифровой торговли. МТИ РК был поддержан такой формат встреч, предложенный китайской стороной, и выражена уверенность, что он станет механизмом практической реализации инициатив и поставленных задач руководствами министерств, правительств и глав государств.





Также представителями МТИ РК было предложено приступить к обсуждению практических шагов по реализации предложения президента Казахстана по внедрению единой электронной торговой платформы в формате C5 + China; проработать открытие единого павильона стран Центральной Азии на крупных китайских маркетплейсах; информировать китайскую сторону о проводимой в РК работе по развитию складской инфраструктуры электронной торговли, чтобы размещать товары электронной торговли, идущие из стран ЦА в Китай и в реверсном направлении, на этих складах в Казахстане.





Ассоциацией "Цифровой Казахстан" в рамках круглого стола предложено проработать вопрос оцифровки товаров электронной торговли, прошедших таможенную очистку, что позволит упростить процедуры трансграничной электронной торговли.





По итогам круглого стола представителями государственных органов стран "ЦА + Китай" одобрен консенсус о дальнейшем сотрудничестве в области развития цифровой торговли.





Посольством РК в КНР были организованы встречи казахстанской делегации с представителями Министерства коммерции КНР и маркетплейса Alibaba. В ходе переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии в целях продвижения трансграничной электронной торговли и обмене опытом в сфере развития цифровой электронной торговли.





В ходе встречи казахстанской делегации с Министерством коммерции КНР был обсужден вопрос об обучении отечественных экспортеров навыкам по ведению бизнеса на китайских маркетплейсах, для чего Министерству коммерции КНР было предложено изучить возможность по организации соответствующих курсов, а также рассмотреть перспективу обучения в рамках пилотной зоны электронной коммерции "Шелковый путь" в городе Шанхае.





В ходе встречи с представителями маркетплейса Alibaba обсуждены вопросы сотрудничества по выводу казахстанских производителей на площадку Alibaba, взаимодействию в сфере повышения квалификации казахстанских экспортеров, увеличения объемов продаваемой на маркетплейсе качественной казахстанской продукции и визите делегации Alibaba в Казахстан. В рамках встречи делегация посетила одну из крупных китайских логистических компаний Cainiao Network Technology, занимающуюся доставкой товаров электронной торговли.