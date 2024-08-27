МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег

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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, - МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает Polisia.kz.





Polisia.kz





Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также будет введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money ("следуй за деньгами").





Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений", - сообщили в МВД.





Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.





Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", - подчеркнул он.





Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями.





Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.





Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.



