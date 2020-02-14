МВД, Минфин и Минобороны возглавили рейтинг самых коррумпированных госорганов по итогам 2019 года

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции руководитель департамента превенции Анар Жарова назвала топ-5 госорганов, наиболее подверженных коррупции, передает Kazakhstan Today.

По словам Жаровой, за прошедший год количество осужденных за коррупционные преступления составило 1002 лица, что на 7% меньше, чем в 2018 году. В частности, осуждено 515 служащих центральных государственных органов, 261 - местных исполнительных органов, 37 осужденных работали в квазигосударственном секторе, 189 - иные лица.

По итогам мониторинга среди центральных госорганов в топ-5 входят Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство обороны, Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Министерство сельского хозяйства.

Так, в системе органов внутренних дел следователи получали взятки за непривлечение к уголовной ответственности; участковые инспекторы - за непривлечение к административной ответственности и послабление пробационного контроля ранее осужденных лиц; инспекторами дорожно-патрульной службы - за увод от административной ответственности при нарушении ПДД; сотрудниками исправительной системы - за обеспечение "облегченных" условий (доступ к телефону, трудоустройство, пронос запрещенных предметов) содержания осужденных, за ускоренное оформление документов лицам, состоящим на пробационном контроле для выезда за пределы территории области", - сообщила А. Жарова.

Не в стороне оказались и сотрудники подразделений ЧС - незаконные вознаграждения они получали за непринятие мер по соблюдению требований пожарной безопасности, а также за общее покровительство при трудоустройстве.

Коррупционные преступления в полиции характерны для всех регионов республики, однако за истекший год наибольшее количество осужденных в департаментах полиции Нур-Султана (42 сотрудника), Алматы (26), Шымкента (23) и Жамбылской области (19).

Здесь наиболее негативную статистику создают органы государственных доходов. В региональном масштабе наихудшая ситуация в Алматы, где обвинительные приговоры состоялись в отношении 10 сотрудников органов госдоходов, в Алматинской области - 9, Актюбинской и Мангистауской - по 5.

В разрезе видов преступлений преобладает получение взяток - 29. В налоговой сфере: за не привлечение физических и юридических лиц к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей, установленных налоговым законодательством. По линии таможенного администрирования коррупционные проявления в основном имели место в пунктах пропусков через государственную границу за ускоренное и беспрепятственное прохождение таможенного контроля (проверка товарораспорядительных документов, а также грузовых автомашин коммерческого назначения)", - сказала Жарова.

Военнослужащими войсковых частей чаще всего совершаются хищения путем оформления фиктивных командировок и премирования личного состава, составления фиктивных актов списания военного обмундирования, горючего и прочего имущества. В городских и районных управлениях по делам обороны в основном вымогали взятки у призывников за отсрочку от призыва на срочную воинскую службу", - сказала Жарова.

Четвертую позицию среди центральных государственных органов занимает Министерство по инвестициям и развитию, где осуждено 20 человек.

В числе привлекаемых здесь также чаще всего фигурируют лица руководящего звена - 11 человек (55%). Больше всего коррупционные преступления совершались в Инспекции транспортного контроля и подведомственных организациях министерства.

В большинстве случаев руководители подведомственных организаций получали взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог. Руководители территориальных инспекций транспортного контроля получали взятки от субъектов бизнеса за общее покровительство деятельности юридических лиц, занимающихся грузовыми перевозками", - добавила А. Жарова.

Топ-5 замыкает Министерство сельского хозяйства, где за истекший год осуждено 19 человек.

Значительная часть коррупционных преступлений совершена служащими подведомственных организаций МСХ (Научно-методическая агрохимическая служба, РГКП "Охотзоопром", Филиал фитосанитарной диагностики, Казводхоз, Ветеринарная лаборатория).

В большинстве случаев это получение взяток от подчиненных за их командирования в различные поездки, а также за фиктивное трудоустройство. Хищения бюджетных средств также осуществлялись путем оформления фиктивных командировок.

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