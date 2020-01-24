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В ряде регионов РК выявлены факты коррупции среди сотрудников полиции (ВИДЕО)

23.01.2020, 13:29 5644
Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой совместно с управлениями собственной безопасности МВД в ряде регионов пресечены факты коррупции со стороны сотрудников органов внутренних дел, передает Kazakhstan Today.
 
"В Западно-Казахстанской области пресечена системная бытовая коррупция среди ряда сотрудников патрульной полиции ДП области, в том числе командира взвода, капитана полиции. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от граждан за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Командир взвода задержан и водворен в ИВС УП Уральска", - сообщили в Антикоррупционной службе.
 
По данным ведомства, аналогично в городе Шымкенте в получении взятки в сумме 130 тыс. тенге за непривлечение гражданина к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения подозревается инспектор службы патрульной полиции города лейтенант полиции.
 
Кроме того, в Алматинской области проверяется причастность старшего следователя УП Талдыкоргана, капитана полиции, к получению взятки в сумме 50 тыс. тенге от гражданина за принятие решения о прекращении уголовного дела. 
 
В Мангистауской области проводится следствие в отношении начальника отдела службы пробации Мунайлинского района ДУИС области по подозрению в получении взятки в сумме 60 тыс. тенге от лица, находящегося на пробационном контроле, за общее покровительство и непривлечение к общественным работам.
 

Окончательные решения в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом", - отметили в ведомстве.


 

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