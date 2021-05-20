МВД увеличит расходы бюджета на 16,8 млн тенге для создания спецпочты

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ -Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О государственной фельдъегерской связи", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Государственная фельдъегерская связь - это специальная почта по доставке секретных, служебных документов и грузов. Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании палаты рассказал, что уполномоченным органом по организации фельдъегерской службы является канцелярия премьер-министра Казахстана. Задачей этой службы является обеспечение правительственной курьерской связи, перевозка особо важной и секретной корреспонденции госорганов, доставка спецпочты в страны СНГ.

Сотрудники этой службы состоят в кадрах органов внутренних дел, поэтому обеспечены соответствующим форменным обмундированием, оружием и спецсредствами. Однако они не выполняют функции по раскрытию, расследованию преступлений, как сотрудники ОВД. Поэтому они не входят в состав и штатную численность ОВД. В ходе разработки законопроекта изучен международный опыт, ряд стран уже приняли специальные законы о фельдъегерской связи. Это Азербайджан, Армения, Молдова, Туркменистан", - сообщил министр.

Глава МВД пояснил, что законопроект был разработан для утверждения правового статуса фельдъегерской службы, формирование порядка данной фельдъегерской связи между странами СНГ, утверждение специальных гарантий для работающих в данной сфере сотрудников и членов их семей.

Для реализации задуманного из бюджета потребуется 16,84 млн тенге на три года, эти расходы одобрены республиканской бюджетной комиссией.

Эти средства направлены на выплату пособия при продвижении по службе и за перевозку личного имущества, доплаты к зарплате сотрудников, выполняющим свои обязанности воздушным транспортом, премиальных в размере двух окладов при увольнении награжденных госнаградами сотрудников. Кроме того, при изменении места работы предоставление места в детском саду детям работников без очереди", - добавил Тургумбаев.

Также депутаты одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел".

Документом предусмотрены поправки в закон "О связи", где планируется исключить пункты по организации деятельности фельдъегерской службы. Также вносятся изменения в закон "Об органах внутренних дел".

Глава государства поручил повысить статус участкового инспектора. Во-первых, расширяются полномочия участкового инспектора и вводится должность помощника участкового инспектора. Во-вторых, законопроектом предусмотрен перенос срока дактилоскопической регистрации на 1 января 2023 года в связи с отсутствием финансирования. И третье: предусматривается введение в службе экономических расследований должности высшего начальствующего состава", - отметил глава МВД.

До второго чтения разработчикам законопроекта поручено доработать отдельные нормы законопроекта.

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