19.03.2023, 18:35 67006
На 18.10 бюллетени получили 53,11% избирателей - ЦИК
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 18.10 бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Явка по городам и областям РК:
- по области Абай - 56,14%;
- по Акмолинской области - 59,49%;
- по Актюбинской области - 56,88%;
- по Алматинской области - 59,74%;
- по Атырауской области - 49,19%;
- по Западно-Казахстанской области - 58,81%;
- по Жамбылской области - 65,00%;
- по области Жетісу - 55,07%;
- по Карагандинской области - 58,85%;
- по Костанайской области - 65,00%;
- по Кызылординской области - 65,70%;
- по Мангистауской области - 54,04%;
- по Павлодарской области - 58,61%;
- по Северо-Казахстанской области - 64,46%;
- по Туркестанский области - 51,07%;
- по области Ұлытау -58,63%;
- по Восточно-Казахстанской области - 63,63%;
- по Астане - 40,94%;
- по Алматы - 22,95%;
- по Шымкенту - 43,89%.
Следующая оперативная информация будет представлена в 20.10", - добавили в ЦИК.
Напомним, 19 января указом президента на 19 марта 2023 года были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Параллельно с выборами депутатов мажилиса проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
Стоит отметить, что с этого года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
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20.03.2023, 19:11 3011
Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК Казахстана
По итогам выборов шесть партий проходят в мажилис
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в ЦИК озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса.
Подсчет голосов по всех регионах и избирательных участках за рубежом завершен. Всего в голосовании приняли участие 12 035 578 человек. За партии и "против всех" проголосовали 6 366 441 человек.
В целом, голоса избирателей расположились следующим образом:
за партию "Ауыл" - 10,90% или 693 938 избирателей;
за партию Respublica - 8,59% или 547 154 избирателей;
за НПК - 6,80% или 432 920 избирателей;
за партию "Байтак" - 2,30% или 146 431 избирателей;
за партию "Ак жол" - 8,41% или 535 139 избирателей;
за партию ОСДП - 5,20% или 331 058 избирателей.
Графу "Против всех" выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.
По итогам выборов шесть партий проходят в мажилис.
20.03.2023, 18:02 9451
Президент Казахстана подписал указ об утверждении Информационной доктрины
Фото: Depodotphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан", информирует пресс-служба Акорды.
Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан", - сообщается в указе.
Согласно тексту указа, целями настоящей доктрины являются обеспечение информационной безопасности и идеологического суверенитета страны, выстраивание отвечающей современным тенденциям и вызовам информационной политики, направленной на консолидацию общества и укрепление гражданской идентичности.
При этом доктрина определяет следующие основные принципы взаимодействия всех участников информационной сферы:
свобода слова. Доктрина придерживается принципа защиты свободы слова и плюрализма мнений как основополагающего фактора единства и консолидации казахстанцев;
доступ к информации. Доктрина исходит из права каждого гражданина, гарантированного государством и закрепленного в Конституции, законах Республики Казахстан, свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом, способом;
ориентир на развитие. Одной из ключевых задач доктрины является создание условий для непрерывного развития и качественного роста всего информационного пространства, а также повышения конкурентоспособности и востребованности отечественной медиапродукции среди граждан;
доверие и конфиденциальность. Участники медийного процесса, транслирующие информацию, в том числе и СМИ, должны быть заинтересованы в предоставлении объективной и достоверной информации без элементов искажения и манипулирования. Все меры должны быть нацелены на повышение уровня доверия между всеми участниками коммуникативного процесса. При этом доктрина поддерживает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства;
обеспечение информационной безопасности. Развитие национального информационного пространства и формирование конкурентоспособной отечественной медиасферы должны стать ключевым фактором по противодействию и снижению последствий внешних вызовов, а также базовым условием устойчивого развития отрасли.
Отмечается, что настоящая доктрина является концептуальным документом, отражающим философию и дух формирования современной государственной информационной политики.
Реализация доктрины позволит решить многие изложенные в документе проблемы, предупредить возможные риски и выстроить системную политику в этой сверхдинамичной отрасли.
Соблюдение декларируемых доктриной основных принципов взаимодействия всех субъектов общественных отношений в информационной сфере выведет медиаотрасль страны на качественно новый, конкурентный уровень развития.
Итогом реализации доктрины должно стать формирование отечественного информационного пространства как органичной и равноценной части мирового медиарынка.
Достижению целей и реализации задач доктрины будет способствовать активное вовлечение в нее институтов гражданского общества, СМИ и других субъектов информационного пространства Казахстана. Без сознательной и ответственной поддержки общественных институтов невозможно обеспечить полноценный информационный суверенитет.
Важнейшими составляющими данной доктрины являются основополагающие ценностные установки, которые будут определять вектор и содержание информационной политики на долгосрочную перспективу, способствуя консолидации общества и укреплению гражданской идентичности.
Также доктрина позволит усовершенствовать государственный механизм противодействия дезинформации, создать эффективную систему коммуникаций между всеми участниками информационного процесса, будет способствовать решению задач информационной сферы в рамках курса на построение Справедливого Казахстана.
Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что в Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия.
В проекте указа отмечалось, что доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений.
20.03.2023, 17:01 13451
Токаев подписал закон о внесении изменений в закон по вопросам госслужбы
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, в начале марта депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов. Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
20.03.2023, 16:05 15706
Президент Израиля поздравил Токаева с наступающим Наурызом
Глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления
Фото: Акорда
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, сообщает пресс-служба Акорды.
Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан.
В свою очередь глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.
Президенты обсудили перспективы укрепления казахстанско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.
Ранее сообщалось, что Токаев принял министра иностранных дел Великобритании.
20.03.2023, 11:41 27686
Явка на избирательных участках за рубежом составила 72,54% - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 72,54% избирателей, находящихся за рубежом, пришли проголосовать на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и маслихаты, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
На данный момент все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. В голосовании приняли участие 8800 граждан РК, что соответствует явке в 72,54%", - информирует МИД.
При дипломатических представительствах Республики Казахстан в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человекА.
19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
По итогам выборов озвучены предварительные результаты exit poll. Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
20.03.2023, 10:05 32716
Президент подписал поправки в Налоговый кодекс Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Акорда.
Поправки в Налоговый кодекс предусматривают восстановление специального налогового режима по розничному налогу, представление применения режима с 1 января 2023 года.
Напомним, поправки также направлены на снижение налоговой ставки с 6% до 4%; наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%; установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам; для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет; становление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не выше 600 тысяч МРП.
Кроме того, изменения коснутся стрессовых активов банков и МФО.
Дополнено 20.03.2023, 11.20
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Также предприниматели, применяющие розничный налог, смогут уплачивать единый платеж с доходов работников.
По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, введение розничного налога на постоянной основе ждало большинство представителей малого и среднего бизнеса.
Теперь им не нужно вставать на учет по НДС независимо от полученного дохода. Это решит вопрос по порогу НДС, с которым столкнулись тысячи предпринимателей, вынужденных уйти «в серую зону» для того, чтобы не превышать 20 тысяч МРП. Осталось только определить перечень видов деятельности, которые смогут воспользоваться розничным налогом", - рассказал Баталов.
В нацпалате напомнили, что понятие розничного налога в Казахстане появилось во время пандемии COVID-19. Тогда в целях поддержки микро- и малого бизнеса был введен специальный налоговый режим розничного налога со ставкой 3% по 114 видам деятельности.
20.03.2023, 09:33 29921
Завершил работу последний избирательный участок за рубежом
Фото: Telegram/pressmfakz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Явка избирателей составила 74%", - сообщили в МИД РК.
Ранее сообщалось, 19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные). Граждане Казахстана приняли участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах были образованы 77 избирательных участков.
По итогам выборов озвучены предварительные результаты exit poll. Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
19.03.2023, 21:45 65721
На выборах зарегистрировали 19 правонарушений
Из общего числа нарушений 12 связаны с выдачей избирательных бюллетеней с целью создания возможности гражданам голосовать за других лиц
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время дня голосования за кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов зафиксировано 19 правонарушений, рассказал представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Азамат Саргазин на брифинге в СЦК.
В настоящее время подтверждены факты нарушения требований конституционного Закона РК "О выборах" со стороны 19 лиц", - сообщил представитель госведомства.
Из общего числа нарушений 12 связаны с выдачей избирательных бюллетеней с целью создания возможности гражданам голосовать за других лиц.
Пять из них зарегистрированы в Алматинской области, три - в СКО, по одному - в Жетысу, в Алматы и Шымкенте, а также в Жамбылской области", - уточнили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в упомянутых случаях виноваты члены избирательных комиссий, их привлекут к административной ответственности по статье 110 КоАП (Выдача гражданам избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования) в целях предоставления им возможности голосования за других лиц).
5 фактов в сочетании с голосованием за другого избирателя, по которым ответственность граждан, нарушивших требование о равном избирательном праве, решается по статье 108 КоАП РК (Нарушение требования о равном избирательном праве).
В ЗКО и Павлодарской области зарегистрированы факты проведения предвыборной агитации в запретный период, то есть в день голосования. Эти действия составляют административное правонарушение, предусмотренное статьей 102 КоАП (Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения).
Ранее Генпрокуратура сообщала о 25 заявлениях правонарушений в день выборов.
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