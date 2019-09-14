На 1 сентября численность пенсионеров в Казахстане составила 2 млн 190 тыс. человек

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"На 1 сентября 2019 года численность пенсионеров по стране составила 2 млн 190 тыс. человек, в том числе новых пенсионеров в 2019 году порядка 43 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
На выплату базовой пенсии было направлено 469,9 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 1029,7 млрд тенге.
По состоянию на 1 сентября 2019 года получателей базовых пенсионных выплат насчитывается 2 млн 171,2 тыс. человек, солидарные пенсионные выплаты получают порядка 2 млн 190,1 тыс. человек.
Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 сентября 2019 года составил 85 679 тенге, что на 5,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Как сообщалось ранее, президент поручил правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений.
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