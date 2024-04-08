На двух водохранилищах в Актобе снята угроза переливов

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Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На Актюбинском и Саздинском водохранилищах благодаря вводу оптимального транзитного режима сброса воды нет угрозы переливов. Об этом сообщили в пресс-службе - На Актюбинском и Саздинском водохранилищах благодаря вводу оптимального транзитного режима сброса воды нет угрозы переливов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства





Остается высоким объем притока воды в Каргалинском водохранилище. Здесь для предупреждения переливов в течение недели в ручном режиме регулируют сброс воды. При проектной емкости в 280 млн кубометров воды заполняемость Каргалинского водохранилища на сегодня составляет 270 млн кубометров, или 97%. В результате ручного режима регулирования при притоке воды 350 кубометров в секунду производится сброс воды 350 кубометров в секунду", - проинформировали в правительстве.





По прогнозам "Казгидромета", объемы поступающей воды уже начали спадать.





В ночь с 6 на 7 апреля была проведена массовая экстренная эвакуация жителей загородных домов города, расположенных вблизи берега Каргалы и находящихся под угрозой затопления, 127 человек переселены в более безопасный район", - сообщил вице-премьер Серик Жумангарин.





В результате паводков в Актюбинской области остаются подтопленными 1053 жилых дома (135 - в Актобе, 918 - в районах), 46 зданий и сооружений (9 - в Актобе, 10 - в Кобде, 22 - в Уиле, 4 - в Мугалжаре, 1 - в Темире), 232 двора и 689 дачных домов. Нарушено дорожное сообщение с 17 населенными пунктами.





Всего по области подготовлено 86 пунктов временного приема на 15 тысяч человек. В безопасную зону эвакуировано около 10 тыс. человек, в том числе более 4 тысяч детей. 10 663 животных отогнаны в безопасную зону.





346 заявлений на компенсацию материального ущерба подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков. Уже произведены единовременные соцвыплаты 94 пострадавшим в размере 28 млн тенге.





Кроме того, по данным правительства, снижается уровень воды в Узункольском водохранилище ЗКО.





Напомним, из водоемов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к ЗКО, поступает большой объем воды. В частности, из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караозен поступает 300 кубометров в секунду. Также из Ириклинского водохранилища Оренбурга в секунду отправляется порядка 2 тысяч кубометров. Эти воды в ближайшее время пройдут через реку Урал и дальше в Каспий. В связи с этим уровень Урала может достичь опасного уровня, угрожая городу.





На Узункольском водохранилище Теректинского района ситуация стабильная, уровень воды снижается.





В результате паводка в 5 районах ЗКО и городе Уральске были затоплены жилые дома и дачи. По области эвакуировано около 7 тыс. человек.