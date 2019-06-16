Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - На повышение зарплаты 1,1 млн казахстанских бюджетников направлено более 144 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

C 1 июня текущего года в Казахстане повышена заработная плата низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы. Повышение коснется 1,1 миллиона гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения.

Зарплату повысили рабочим с 1 по 8 разряды, работникам вспомогательного (технического), административного и основного персонала, а также некоторым работникам управленческого персонала. Повышение дифференцировано в зависимости от стажа работы.

На эти цели из республиканского бюджета на 2019 год предусмотрено 144,3 млрд тенге.

К примеру, зарплата социального работника высшей категории с высшим образованием и стажем работы 2 года до 1 июня составляла 81 830 тенге. С 1 июня 2019 года - 98 961 тенге. Таким образом, рост в заработной плате составил 17 130 тенге, или 21%.

Другой пример - увеличение заработной платы воспитателя со средним специальным образованием без категории со стажем работы 5 лет. Если до 1 июня она составляла 58 984 тенге, то с 1 июня 2019 года составляет 76 114 тенге, где рост в заработной плате - 17 130 тенге, или 29%.

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