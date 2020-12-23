Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - На селекторном заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина с участием председателя мажилиса Нурлана Нигматулина подведены итоги работы за 2020 год по исполнению Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, на сегодня из 100 шагов Плана нации реализован 71 шаг, включая 9 шагов в текущем году.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании от 1 сентября 2020 года отметил необходимость придания серьезного импульса реформам Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ. В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты", - сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации. Особое внимание обращено на пункты по повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь - в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, обеспечивающие создание новых рабочих мест.

На заседании утвержден план работы Национальной комиссии на 2021 год, предусматривающий реализацию в следующем году 10 шагов Плана нации по направлениям "Формирование профессионального государственного аппарата" и "Индустриализация и экономический рост".

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