Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - На транспортном контроле запустят электронную проверку для перевозчиков, передает Kazakhstan Today.

C 15 апреля текущего года Комитет транспорта МИИР РК отменяет проверку бумажных разрешений на постах транспортного контроля. Впредь проверка будет осуществляться с помощью информационно-аналитической системы транспортной базы данных комитета", - сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры и индустриального развития РК.

Таким образом, перевозчикам не требуется при себе иметь разрешительные документы на бумажных носителях. Достаточно иметь одобренную заявку на выдачу этих разрешений и принятую государственным органом государственную пошлину (при необходимости) за выдачу разрешения в соответствии с действующим законодательством в личном кабинете на портале электронного правительства.

В список таких разрешений вошли:

- специальное разрешение на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспортного средства;

- специальное разрешение на перевозку опасных грузов классов 1, 6 и 7;

- карточки допуска на автотранспортное средство;

- удостоверение допуска на международные перевозки грузов.

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