Фото: www.election.gov.kz
Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - На выборах президента на 20.00 проголосовали 77% казахстанцев, передает Kazakhstan Today.
По информации Центральной избирательной комиссии РК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 20.00 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77% от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области - 83%,
по Актюбинской области - 84,6%,
по Алматинской области - 89%,
по Атырауской области - 71,2%,
по Восточно-Казахстанской области - 84,5%,
по Жамбылской области - 81,3%,
по Западно-Казахстанской области - 66,2%,
по Карагандинской области - 77,1%,
по Костанайской области - 84%,
по Кызылординской области - 77,6%,
по Мангистауской области - 68,3%,
по Павлодарской области - 79,5%,
по Северо-Казахстанской области -79,8%,
по Туркестанской области - 84,8%,
по Алматы - 52,2%,
по Шымкенту - 67,1%,
по Нур-Султану - 68,3%.
Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы президента. Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 7 кандидатов.
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.
19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.
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