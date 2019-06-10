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На выборах президента на 20.00 проголосовали 77% казахстанцев

09.06.2019, 21:03 11125
На выборах президента на 20.00 проголосовали 77% казахстанцев
Фото: www.election.gov.kz
Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - На выборах президента на 20.00 проголосовали 77% казахстанцев, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Центральной избирательной комиссии РК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 20.00 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77% от общего количества избирателей, включенных в списки.
 
В том числе:
 
по Акмолинской области - 83%,
 
по Актюбинской области - 84,6%,
 
по Алматинской области - 89%,
 
по Атырауской области - 71,2%,
 
по Восточно-Казахстанской области - 84,5%,
 
по Жамбылской области - 81,3%,
 
по Западно-Казахстанской области - 66,2%,
 
по Карагандинской области - 77,1%,
 
по Костанайской области - 84%,
 
по Кызылординской области - 77,6%,
 
по Мангистауской области - 68,3%,
 
по Павлодарской области - 79,5%,
 
по Северо-Казахстанской области -79,8%,
 
по Туркестанской области - 84,8%,
 
по Алматы - 52,2%,
 
по Шымкенту - 67,1%,
 
по Нур-Султану - 68,3%.
 
Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы президента. Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 7 кандидатов.
 
По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса. 
 
19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.
 

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