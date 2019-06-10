Фото: www.election.gov.kz

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - На выборах президента на 20.00 проголосовали 77% казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

По информации Центральной избирательной комиссии РК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 20.00 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области - 83%,

по Актюбинской области - 84,6%,

по Алматинской области - 89%,

по Атырауской области - 71,2%,

по Восточно-Казахстанской области - 84,5%,

по Жамбылской области - 81,3%,

по Западно-Казахстанской области - 66,2%,

по Карагандинской области - 77,1%,

по Костанайской области - 84%,

по Кызылординской области - 77,6%,

по Мангистауской области - 68,3%,

по Павлодарской области - 79,5%,

по Северо-Казахстанской области -79,8%,

по Туркестанской области - 84,8%,

по Алматы - 52,2%,

по Шымкенту - 67,1%,

по Нур-Султану - 68,3%.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК . Полномочия перешли занимавшему на тот момент пост председателя сената Касым-Жомарту Токаеву.

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