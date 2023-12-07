Набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве - Минюст
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев сообщил, при каких условиях петиция о бытовом насилии будет рассматриваться в правительстве.
Я понимаю, что петиция на базе 2021 года набрала определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой онлайн-платформы и не в соответствии с принятым законом. Я считаю, что нужно руководствоваться законом. А на базе принятого закона разрабатывается новая платформа, на ее основании нужно создать соответствующую петицию и потом ее уже направлять", - сказал министр.
При этом глава Минюста добавил, что все возмущения относительно сроков введения онлайн-платформы в эксплуатацию, а следовательно, и рассмотрения петиции нужно адресовать Министерству информации, так как это технические вопросы. По его мнению, платформа должна заработать в ближайшее время.
Ескараева также спросили, будет ли платформа бесплатной.
Я не готов сказать, бесплатной или платной она будет. Могу предположить, что платформа должна быть бесплатной. Если хотите, предоставлю информацию по закону позже", - ответил глава ведомства.
Ранее в кулуарах сената премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял, что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции.
Также министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло в ноябре этого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.