Набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве - Минюст  

Что именно нужно, чтобы петицию рассмотрели, рассказал министр юстиции

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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев сообщил, при каких условиях петиция о бытовом насилии будет рассматриваться в правительстве.





Я понимаю, что петиция на базе 2021 года набрала определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой онлайн-платформы и не в соответствии с принятым законом. Я считаю, что нужно руководствоваться законом. А на базе принятого закона разрабатывается новая платформа, на ее основании нужно создать соответствующую петицию и потом ее уже направлять", - сказал министр.









При этом глава Минюста добавил, что все возмущения относительно сроков введения онлайн-платформы в эксплуатацию, а следовательно, и рассмотрения петиции нужно адресовать Министерству информации, так как это технические вопросы. По его мнению, платформа должна заработать в ближайшее время.





Ескараева также спросили, будет ли платформа бесплатной.





Я не готов сказать, бесплатной или платной она будет. Могу предположить, что платформа должна быть бесплатной. Если хотите, предоставлю информацию по закону позже", - ответил глава ведомства.





Ранее в кулуарах сената премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял , что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции.





Также министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.



