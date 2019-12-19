Налогов на 145 млрд тенге доначислили букмекерской конторе "Олимп"

Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - Букмекерской конторе "Олимп" доначислили налогов на 145 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По требованию прокуратуры Алматы в деятельности ТОО "Букмекерская контора "Олимп.kz" и ТОО "Alpha-bet", осуществляющих деятельность под торговым знаком "Олимп", назначена тематическая налоговая проверка. Проверка проводилась департаментом государственных доходов Алматы на протяжении 5 месяцев, охвачены вопросы правильности исчисления налога на игорный бизнес за последние 5 лет. По результатам налоговой проверки с учетом пени и штрафов ТОО "Букмекерская контора "Олимп.kz" начислено 62 млрд тенге, а ТОО "Alpha-bet" - 83 млрд тенге", - сообщается на сайте прокуратуры Алматы.

По факту организации незаконного игорного бизнеса начато досудебное расследование в отношении Букмекерской конторы "Олимп". Специализированным межрайонным административным судом Алматы принято решение о приостановлении лицензии ТОО "Onlybet" и ТОО "Alpha-bet".

Совместная работа заинтересованных ведомств проводилась в рамках исполнения поручения главы государства по борьбе с теневой экономикой", - отметили в прокуратуре.

Взаимодействие и методы по борьбе с теневой экономикой обсуждались на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре Алматы.

В результате в суды заявлено 630 исков о признании сделок недействительными с сомнительными компаниями на сумму свыше 80 млрд тенге, выявлено 150 фирм с признаками "однодневок" с оборотом свыше 200 млрд тенге, пресечена деятельность 50 точек незаконного игорного бизнеса, изъято 120 автоматов, выявлены две организованные преступные группы.

Работа по координации деятельности в противодействии теневой экономике находится на особом контроле прокуратуры Алматы, резюмировали в ведомстве.

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