Найдена треть похищенного во время беспорядков табельного оружия

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В настоящее время найдена 481 единица похищенного во время январских беспорядков оружия. Это одна треть от всего похищенного арсенала, оставшаяся часть до сих пор находится в руках преступников, сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы.

В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов. В Жамбылской области 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов. В резиденции после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатометов и снайперской винтовка", - сообщил Килымжанов.

По всем данным фактам проводится досудебное расследование. Регулярно обнаруживаются схроны оружия, выявляются причастные к этому лица.





В настоящее время найдена 481 единица оружия. Это одна треть от всего похищенного арсенала. Оставшаяся часть до сих пор находится в руках преступников", - уточнил представитель Генпрокуратуры.



