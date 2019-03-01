Назарбаев одобрил проект строительства Всемирного торгового центра в Астане

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с членом правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным инвестициям компании Nest Investments HOLDINGS Мехраном Эфтехаром, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи главе государства представили проект по строительству в столице Казахстана здания Всемирного торгового центра, который планируется осуществить полностью за счет иностранных инвестиций, сообщила пресс-служба Акорды.





По словам Нурсултана Назарбаева, текущая встреча является продолжением переговоров, состоявшихся на полях казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе в октябре прошлого года.





"В Брюсселе мы обсудили ваши предложения и договорились вновь встретиться. Учитывая большой опыт Ассоциации центров международной торговли в реализации подобных проектов, уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон. Мне хотелось бы, чтобы проект соответствовал настроению, духу нашей столицы и гармонично вписался в ее архитектуру", - сказал президент Казахстана.





Также глава государства остановился на процессе строительства и становления Астаны, рассказав об истории каждого архитектурного объекта. Он подчеркнул, что Астана, будучи центром евразийского континента, сочетает в себе архитектурные стили и традиции западной и восточной культур.





Кроме того, Глава государства рассказал о ходе и результатах строительства павильонов международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".





"Когда мы выиграли право на проведение "ЭКСПО-2017", мы объявляли конкурс. Сфера "Нур Алем" диаметром 80 метров является уникальным сооружением в мире. Я наблюдал за ее строительством. Сегодня на базе инфраструктуры выставки ЭКСПО-2017 мы открыли Международный финансовый центр "Астана", Международный центр зеленых технологий и Международный технопарк IT-стартапов. Здесь также создается Международный IT-университет. Думаю, что синергия всех проектов произведет хороший мультипликативный эффект", - сказал президент Казахстана.





В свою очередь, член правления Ассоциации центров международной торговли Рольф Драак выразил благодарность главе государства за представленную возможность встретиться и обсудить проект по строительству нового объекта в столице.





Между тем директор по корпоративным инвестициям компании Nest Investments HOLDINGS Мехран Эфтехар подчеркнул, что Астана имеет особую стратегическую значимость в процессе расширения торгово-экономических связей компании.





"Наша инвестиционная группа является владельцем 18 крупных Всемирных торговых центров. Мы знаем, как строить и как управлять такими объектами. Казахстан и Астана, в частности, являются важным местом в нашем стратегическом расширении в силу их участия в большом проекте "Один пояс, один путь", - сказал Эфтехар.





В завершение встречи Нурсултан Назарбаев одобрил представленный проект нового здания Всемирного торгового центра и поручил акиму Астаны Бахыту Султанову начать совместную работу по его реализации.





По информации пресс-службы, на встрече также присутствовали руководитель Администрации президента Асет Исекешев, аким Астаны Султанов и архитектор-дизайнер Кеннэт Брюс Джеймс Андерсон.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства