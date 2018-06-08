Назарбаев встретился в Пекине с актерами первого казахстанско-китайского кинофильма

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Назарбаев встретился в Пекине с актерами первого казахстанско-китайского кинофильма07.06.2018
Государство  20:25

Пекин. 7 июня. Kazakhstan Today - В ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с творческой группой первого совместного казахстанско-китайского кинофильма "Композитор", передает Kazakhstan Today.

Во время презентации трейлера к фильму глава государства поблагодарил актерский состав за профессионализм и отметил высокий уровень сотрудничества двух стран в культурной сфере, сообщает пресс-служба Акорды.

Фильм посвящен дружбе двух композиторов - Си Синхая, оказавшегося в годы Великой Отечественной войны в нашей стране, и Бахытжана Байкадамова.

Художественный фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Ш. Айманова в партнерстве с китайскими компаниями "Shinework Pictures" и "China Film Coproduction Corporation". Главные роли исполнили казахстанские актеры Берик Айтжанов, Алтынай Ногербек, Аружан Джазильбекова, а также китайские актеры Ху Цзюнь и Юань Цюань.
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