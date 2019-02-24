Назарбаев: Вы - просто трусы, а не правительство и не министры

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал правительство за работу с проблемными банками, передает корреспондент агентства.

Институт банкротства является распространенным явлением в рыночных странах. Вы - просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принять решение. Для чего тогда работаете? Очистите мне все банки! Буду считать, что честно выполнило свой долг это правительство. И уйдите с этим в отставку. Вот это будет работа", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Он раскритиковал правительство за недостаточный контроль в данном секторе. "Создают банк, начинают работать. Люди верят, несут деньги, квазигоссектор кладет деньги. А потом акционеры начинают их вытаскивать, воровать. У нас нет закона посадить его в тюрьму за это. Убегают, мы за ними гоняемся", - отметил президент РК.





При этом он предупредил главу Нацбанка Данияра Акишева об ответственности. "Головой отвечаешь. Тебе закон дали. Я хотел отдельный контрольный орган создать, ты сказал: "Нет ". Вот держи и отвечай", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что без очистки от банкротов экономика не может нормально развиваться. "И правительство, и банки будут все время спотыкаться", - сказал президент.

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