Назначен аким Экибастуза

Павлодар. 25 сентября. Kazakhstan Today - В должности градоначальника Ардак Кантарбаев сменил Ержана Иманзаипова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , нового акима Экибастуза активу города представил глава региона Абылкаир Скаков. Аким области поблагодарил Ержана Иманзаипова за проделанную работу и поставил первоочередные задачи перед новым руководителем.

Экибастуз - один из значимых городов как для Павлодарской области, так и для всей страны. Вместе с общественностью необходимо разработать среднесрочную программу развития Экибастуза. Здесь большой потенциал для развития не только промышленности, но и сельского хозяйства. Есть вопросы по трудовым ресурсам, поэтому необходимо организовать качественную работу межрегионального учебного центра, на базе которого будет проходить подготовка и переподготовка кадров. Важное направление - привлечение инвестиций. Близость к Павлодару и столице, а также развитая транспортная инфраструктура являются большим плюсом", - отметил Абылкаир Скаков

Ардак Кантарбаев родился в 1968 году в Баянаульском районе. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности юрист, в 2009 - Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-строитель. В 2018 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовой путь начал в 1986 году плотником в тресте "Экибастуз Энергожилпромстрой". В 1988 году был призван в армию. В 1989 работал учеником токаря и токарем-полуавтоматчиком на Алма-Атинском заводе.

В разные годы занимал должности младшего научного сотрудника Института государства и права НАН РК, директора ТОО "Алматинское бюро технической инвентаризации", исполнял обязанности руководителя и возглавлял алматинское ГККП "СейсмоСтройЗащита", был директором ТОО "AlmaRealty.kz".

В 2009 году начал службу в органах юстиции с должности инспектора департамента юстиции Алматы. Прошел путь от исполняющего обязанности ведущего специалиста до заместителя руководителя этого ведомства. С 2012 по 2016 год руководил департаментом юстиции Павлодарской области. С 2016 по 2019 занимал пост акима Майского района.

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