Назначен аким Экибастуза

Павлодар. 25 сентября. Kazakhstan Today - В должности градоначальника Ардак Кантарбаев сменил Ержана Иманзаипова, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, нового акима Экибастуза активу города представил глава региона Абылкаир Скаков. Аким области поблагодарил Ержана Иманзаипова за проделанную работу и поставил первоочередные задачи перед новым руководителем.
Экибастуз - один из значимых городов как для Павлодарской области, так и для всей страны. Вместе с общественностью необходимо разработать среднесрочную программу развития Экибастуза. Здесь большой потенциал для развития не только промышленности, но и сельского хозяйства. Есть вопросы по трудовым ресурсам, поэтому необходимо организовать качественную работу межрегионального учебного центра, на базе которого будет проходить подготовка и переподготовка кадров. Важное направление - привлечение инвестиций. Близость к Павлодару и столице, а также развитая транспортная инфраструктура являются большим плюсом", - отметил Абылкаир Скаков
Ардак Кантарбаев родился в 1968 году в Баянаульском районе. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности юрист, в 2009 - Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-строитель. В 2018 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовой путь начал в 1986 году плотником в тресте "Экибастуз Энергожилпромстрой". В 1988 году был призван в армию. В 1989 работал учеником токаря и токарем-полуавтоматчиком на Алма-Атинском заводе.
В разные годы занимал должности младшего научного сотрудника Института государства и права НАН РК, директора ТОО "Алматинское бюро технической инвентаризации", исполнял обязанности руководителя и возглавлял алматинское ГККП "СейсмоСтройЗащита", был директором ТОО "AlmaRealty.kz".
В 2009 году начал службу в органах юстиции с должности инспектора департамента юстиции Алматы. Прошел путь от исполняющего обязанности ведущего специалиста до заместителя руководителя этого ведомства. С 2012 по 2016 год руководил департаментом юстиции Павлодарской области. С 2016 по 2019 занимал пост акима Майского района.
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