Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 23 АВГУСТА - 23 августа распоряжением акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева назначен аким города Косшы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Должность акима получил Гайдар Касенов, уроженец Атбасарского района Акмолинской области, сообщает УВП региона.

Он окончил Аграрный университет имени Сакена Сейфуллина, Евразийский Национальный университет имени Льва Гумилева, Международную академию бизнеса. Кандидат экономических наук.

Трудовой путь начал в 1998 году главным специалистом аппарата акима района Алматы Астаны.

С 2001 по 2006 годы работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

С 2006 по 2008 годы занимал должности заместителя акима, затем акима района Алматы города Астаны.

С 2008 по 2015 годы работал вице-президентом по корпоративному развитию АО "Казтеміртранс".

До назначения работал акимом Шортандинского района Акмолинской области.

Напомним, 27 июля село Косшы Целиноградского района Акмолинской области получило статус города областного значения.

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