Село Косшы Целиноградского района Акмолинской области получило статус города областного значения

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Реорганизовать Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы. Отнести село Косшы Целиноградского района Акмолинской области к категории города областного значения", - говорится в документе.

Правительству Республики Казахстан поручено принять необходимые меры по реализации указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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