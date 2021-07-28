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Село Косшы Целиноградского района Акмолинской области получило статус города областного значения

27.07.2021 7561
Село Косшы Целиноградского района Акмолинской области получило статус города областного значения
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реорганизовать Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы. Отнести село Косшы Целиноградского района Акмолинской области к категории города областного значения", - говорится в документе.

 
Правительству Республики Казахстан поручено принять необходимые меры по реализации указа.
 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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