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Назначен аким Темиртау

05.09.2022, 17:56 27336
Фото: Акимат Карагандинской области
ТЕМИРТАУ. 5 СЕНТЯБРЯ - По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Ораз Таурбеков, до этого возглавлявший город Балхаш, сообщила пресс-служба областного акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру нового акима. Депутаты одобрили единогласно.
 
Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу.
 
Женис Касымбек поставил задачи перед новым акимом.
 

Стабильное теплоснабжение города очень волнует жителей. Держите на особом контроле вопрос установки нового котла № 7. Остается на особом контроле и подготовка и прохождение отопительного сезона. Приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни темиртаусцев: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, качественные дороги, уютные улицы и парки, скверы, вопросы экологии", - обозначил значимые направления глава региона. 

 
Ораз Таурбеков на государственной службе более 20 лет. Работал в органах налоговой службы, где прошел путь от инспектора до руководителя. Возглавлял Налоговый комитет Караганды, затем был заместителем председателя Налогового комитета по Карагандинской области, руководителем в Павлодарской области, Астане.
 
Работал председателем правления национальной морской судоходной компании "Казмортрансфлот" Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.
 
Занимал руководящие должности в крупных коммерческих структурах.
 
Работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК. Был членом ревизионной комиссии по Карагандинской области. Возглавлял управление экономики Карагандинской области. С июля 2019 года до настоящего времени был акимом города Балхаша.

Ранее сообщалось о назначении акима Тараза. 
 

новости по теме

Досрочно прекращены полномочия главы столичного аэропорта

06.09.2022, 20:52 2931
Досрочно прекращены полномочия главы столичного аэропорта
Фото: пресс-служба международного аэропорта Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно прекратило полномочия главы столичного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Решением единственного акционера - Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тажимуратова Габита Калиевича", - сообщает пресс-служба КГА в Telegram-канале. 

 
Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов. 
 

Акимат Нур-Султана составил список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

06.09.2022, 19:30 4711
Акимат Нур-Султана составил список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для сохранности ваших средств акимат Нур-Султан просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов (разрешение на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов"), сообщает официальный сайт акимата столицы.
 
В акимате напомнили, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством РК "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также статье 214 УК РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.
 

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования председателю КНР

06.09.2022, 19:13 5226
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Глава государства направил телеграмму соболезнования председателю КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину написал, что с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", - говорится в телеграмме президента.

 

Приобретать оружие в Казахстане можно будет с 21 года

06.09.2022, 18:56 6316
Приобретать оружие в Казахстане можно будет с 21 года
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане с 11 сентября вступят в силу поправки, увеличивающие возрастной ценз для людей, желающих приобрести оружие в личное пользование, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборот оружия", подписанный 11 июля 2022 года, вступает в силу с 11 сентября.
 
Также согласно новым поправкам:
 
  • ужесточается порядок прохождения медосмотра для получения разрешения на оружие. Теперь обязательно прохождение психологических тестов на наличие склонности к насилию и зависимости от игромании;
  • вводится аннулирование разрешений по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев, повторной утери оружия, участия в незаконных митингах, нарушения режима чрезвычайного положения и правового режима, действиям, провоцирующим нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, при прекращении гражданства, вынесении защитного предписания по факту совершения бытового насилия, а также для имеющих медицинские противопоказания к владению оружием;
  • вводится обязательство для юридических лиц по хранению оружия в непригодном для стрельбы состоянии; 
  • лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, а также террористических и экстремистских преступлений, будут пожизненно лишены права на владение оружием.
 
Кроме того, законом внесен ряд редакционных поправок по вопросам оборота гражданского и служебного оружия.

Также устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охолощенного, сигнального оружия и его основных (составных) частей и  адмответственность за неправомерное применение оружия, в том числе охолощенного, в населенных пунктах.
 

Из названия Казахстанского института общественного развития убрали "Рухани жангыру"

06.09.2022, 18:42 6906
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский институт общественного развития будет переименован. Из названия уберут слова "Рухани жангыру", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее постановление премьер-министра Алихана Смаилова опубликовано на сайте zan.gov.kz
 

Переименовать некоммерческое акционерное общество "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру" в некоммерческое акционерное общество "Казахстанский институт общественного развития"", - говорится в тексте постановления. 

 
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
 

Назначен руководитель департамента госдоходов Акмолинской области

06.09.2022, 18:10 7546
Назначен руководитель департамента госдоходов Акмолинской области
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области назначен Дулат Нурмолдин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нового руководителя коллективу департамента представил 5 сентября руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Абзал Бейсенбекулы, сообщает пресс-служба Минфина. 
 
Дулат Нурмолдин родился в 1967 году в селе Заградовка Московского района Северо-Казахстанской области.
 
По образованию - инженер-гидротехник, экономист, юрист, финансист.
 
Окончил Омский государственный сельскохозяйственный институт, Современный гуманитарный институт (Москва) и Кокшетауский гуманитарно-экономический университет.
 
Трудовую деятельность начал с инспектора в налоговой сфере в 1992 году. 
 
С 1999 года по 2008 годы занимал различные должности в налоговых органах по Северо-Казахстанкой области.
 
С 2008 по 2010 годы являлся начальником налогового департамента по Южно-Казахстанской области. 
 
в 2010-2014 годах руководил налоговым департаментом по Акмолинской области.
 
С 2014-2015 годы занимал должность заместителя акима Акмолинской области. 
 
В 2015-2019 года являлся секретарем маслихата Акмолинской области, с мая 2019 года занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Туркестанской области.
 
Бейсенбекулы обозначил перед новым руководителем ряд конкретных задач, в том числе по реализации комплексной работы по предупреждению коррупции, а также принятию мер по дебюрократизации деятельности государственного аппарата.
 

Вопросы безопасности на производстве обсудил Токаев с главой «АрселорМиттал»

06.09.2022, 17:56 8096
Вопросы безопасности на производстве обсудил Токаев с главой «АрселорМиттал»
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного председателя правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности компании «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане, а также планы на предстоящий период, сообщает Акорда. 

Ключевой темой беседы стали вопросы, связанные с обеспечением условий безопасности на производстве, справедливой оплатой труда для местных граждан, выполнением социальных обязательств и модернизацией материально-технической базы", - сообщает сайт главы государства. 


Токаев указал на исключительную важность соблюдения компанией данных требований и обязательств. 

Наряду с этим президент акцентировал внимание на вопросе удовлетворения потребности внутреннего рынка за счет поставок продукции «АрселорМиттал Темиртау». 

Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам компании по сокращению выбросов парниковых газов. 

Лакшми Миттал заверил Касым-Жомарта Токаева в том, что в ближайшее время «АрселорМиттал» инвестирует в Казахстан 1 млрд долларов, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства. 

Ранее сообщалось, что на шахте "АрселорМиттал Темиртау" выявлены многочисленные нарушения промбезопасности. Премьер-министр Алихан Смаилов призвал руководство предприятия принять меры по снижению аварий на производстве.  

В июне в одном из цехов "АрселорМиттал Темиртау" погибли четыре человека, еще один был доставлен в больницу.  
 

Токаеву доложили о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

06.09.2022, 14:45 11441
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева и был проинформирован о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, председатель сената парламента, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира. 
 
Кроме того, ожидается участие папы римского Франциска, верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.
 
Как отметил спикер сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых массмедиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ. 
 
В рамках съезда планируется принятие итогового документа - декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного, а также по актуальным вопросам глобального развития. 
 
Президент отметил высокую значимость проведения съезда в современных условиях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе. 
 
Глава государства также был проинформирован о планах работы сената на предстоящий период.
 
Напомним, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана.
 

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