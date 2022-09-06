Назначен аким Темиртау

ТЕМИРТАУ. 5 СЕНТЯБРЯ - По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Ораз Таурбеков, до этого возглавлявший город Балхаш, сообщила пресс-служба областного акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру нового акима. Депутаты одобрили единогласно.
Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу.
Женис Касымбек поставил задачи перед новым акимом.
Стабильное теплоснабжение города очень волнует жителей. Держите на особом контроле вопрос установки нового котла № 7. Остается на особом контроле и подготовка и прохождение отопительного сезона. Приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни темиртаусцев: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, качественные дороги, уютные улицы и парки, скверы, вопросы экологии", - обозначил значимые направления глава региона.
Ораз Таурбеков на государственной службе более 20 лет. Работал в органах налоговой службы, где прошел путь от инспектора до руководителя. Возглавлял Налоговый комитет Караганды, затем был заместителем председателя Налогового комитета по Карагандинской области, руководителем в Павлодарской области, Астане.
Работал председателем правления национальной морской судоходной компании "Казмортрансфлот" Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.
Занимал руководящие должности в крупных коммерческих структурах.
Работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК. Был членом ревизионной комиссии по Карагандинской области. Возглавлял управление экономики Карагандинской области. С июля 2019 года до настоящего времени был акимом города Балхаша.
Ранее сообщалось о назначении акима Тараза.