Назначены новый аким Тараза и заместители акима Жамбылской области

Фото: Акимат Жамбылской области

ТАРАЗ. 5 СЕНТЯБРЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и Таразским городским маслихатом распоряжением акима Жамбылской области Орынбеков Бакытжан назначен акимом города Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бакытжан Орынбеков родился в 1971 году. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальностям "автомобили и автомобильное хозяйство" и "горное дело".

Трудовую деятельность начал в 1992 году начальником отдела в фирме "Заман" в городе Джамбуле.

В разные годы работал заместителем директора частного предприятия "Делдал", механиком в АО "Жамбыл-Купарлылык", генеральным директором ТОО "Торгово-производственная компания "Шыгыс Таны", президентом ТОО "Тараз колік жолы", начальником управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства акимата Жамбылской области, занимал различные руководящие должности в ТОО "Торгово-транспортная компания" АО "НАК" Казатомпром" и АО "Волковгеология".

В 2016-2017 годы занимал должность заместителя генерального директора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, в 2017-2018 годы - заместителя председателя Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, в 2018-2021 годы - директора департамента, управляющего директора - руководителя проектного офиса, генерального директора по управлению проектами - члена правления.

Также в областном акимате сообщили, что по согласованию с администрацией президента РК распоряжениями акима Жамбылской области заместителями акима Жамбылской области назначены Мадибек Канатбек и Ибрайханов Ерболат.