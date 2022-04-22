Исетов Арман Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд", - сообщила пресс-служба Акорды.
Назначен чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Таиланде
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В РК состоится очередной аукцион на предоставление права недропользования
Все заинтересованные лица в получении права недропользования, могут подать заявления на участие в аукционе на сайте оператора электронных аукционов АО "Информационно-учетный центр". Условия и порядок предоставления права недропользования по углеводородам на основании аукциона предусмотрены статьями 95-99 Кодекса и правилами проведения аукциона с использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме (приказ МЭ РК № 269 от 30 июля 2020 года)", - сообщили в Минэнерго.
Глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО
В правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерей
- разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;
- создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;
- провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;
- обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;
- установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;
- установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;
- установить ответственность за организацию интернет-казино;
- разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.
Дополнительные антикризисные меры рассмотрели в правительстве
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Сегодня в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло совещание по дополнительным антикризисным мерам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Предлагается ввести ряд новых мер поддержки, чтобы стимулировать развитие отечественных компаний и снизить административную нагрузку. Так, в рамках госзакупок предложено проработать механизмы невключения в реестр недобросовестных поставщиков тех компаний, которые столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами (закрытие логистических коридоров, срыв поставок и т.д.) при исполнении своих обязательств", - сообщается на сайте главы правительства.
Также предлагается увеличить размеры государственного субсидирования страховых премий для поддержки сельхозпроизводителей.
Кроме того, было поддержано предложение по расширению льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства.
Алихан Смаилов поддержал предложения, поручив проработать вопросы их реализации.
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Токаев поздравил работников службы госохраны с 30-летним юбилеем
Обеспечение безопасности руководства страны, охрана стратегических объектов, а также зарубежных гостей высокого ранга - очень серьезная задача, которую вы достойно выполняете. Безусловно, это свидетельствует о том, что за 30 лет сложились добрые традиции и преемственность. И сегодня потенциал службы огромен, имеются большие технические и оперативные возможности. С уверенностью можно сказать, что служба государственной охраны - это коллектив настоящих патриотов. В самые сложные и ответственные моменты вы беззаветно служите Родине", - сказал президент.
Необходимо дальнейшее развитие знаний и навыков личного состава и совершенствование всей системы государственной охраны. Служба государственной охраны - особая структура. Поэтому к ней всегда предъявляются высокие требования. Уверен, что вы будете качественно и оперативно выполнять все возложенные на вас задачи. Благодарю вас за безупречную службу", - подчеркнул Токаев.
Токаев назначил заместителя министра иностранных дел
Назначен новый зампред Антикоррупционной службы РК
Кожабаев Максат освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции", - сообщает Акорда.
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