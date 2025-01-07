06.01.2025, 20:13 42851
Назначен генеральный директор АО "ЦРТП "QazTrade"
Фото: МТИ РК
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2025 года генеральным директором АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" стал Айтмухамед Алдажаров, сообщает пресс-служба МТИ РК.
Айтмухамед Алдажаров родился в 1972 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления и Международную академию бизнеса.
В разные годы занимал руководящие должности в различных компаниях квазигоссектора и был членом Совета директоров АО "QazTrade". До назначения руководил Корпоративным Фондом "QazExportPromotion".
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06.01.2025, 19:34 44841
Как водохранилища Казахстана готовят к паводкам
Фото: Минводных ресурсов
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На аппаратном совещании Министерства водных ресурсов и ирригации обсудили подготовку к паводковому периоду. На сегодня в водохранилищах страны освобождают свободные емкости, сообщает пресс-служба ведомства.
Например, объем воды в Астанинском водохранилище снизили до 83 %. с 20 декабря 2024 года по 3 января 2025 года из него сбросили 5,06 млн кубометров воды. К 1 апреля 2025 года министерство планирует уменьшить объем воды в водохранилище до 300 млн кубометров или до 73%.
В Актюбинском водохранилище остается около 51 млн кубометров воды. К 1 апреля планируется сократить этот объем до 47,32 млн кубометров. Объем воды в Битикском водохранилище Западно-Казахстанской области снижен до 34,45 млн кубометров. На сегодня из водохранилища сбрасывают 8,3 кубометров воды в секунду.
Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области наполнено на 79%. К 1 апреля министерство намерено сократить объем воды в водохранилище еще на 8%. В Ынтымакском водохранилище Карагандинской области собрано 69 млн кубометров воды. Для приема паводковых вод весной планируется освободить водохранилище до 39%.
Объем воды в Кенгирском водохранилище в Улытауской области снизили до 86%. До весны планируется освободить еще около 11%. В Верхне-Тобольском водохранилище Костанайской области собрали 585,4 млн кубометров воды. Согласно режиму работы водохранилища, до 1 апреля ожидается снижение объема воды до 499,37 млн кубометров или 61%.
Весной очень важно не только собирать паводковые воды в резервуарах, но и направлять их в озерные системы, естественные пастбища и луга. Поэтому необходимо заранее спланировать работу по грамотному распределению воды. В этом году были полностью удовлетворены запросы аграриев и других водопользователей. В прошедший поливной период крестьянским хозяйствам страны было подано около 11 млрд кубометров воды. Кроме того, проделана большая работа по сохранению и восстановлению больших и малых водоемов", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в водохранилищах Казахстана был собран рекордный объем воды - более 75 млрд кубометров. Из них более 12 млрд кубометров - паводковая вода.
06.01.2025, 19:14 44986
В Казахстане розничным электроснабжением займутся лицензированные энергопередающие организации
Нерегулируемые энергоснабжающие организации прекратили свою деятельность
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях повышения прозрачности и надежности энергоснабжения в Казахстане 1 апреля 2024 года была проведена реформа, в результате которой нерегулируемые энергоснабжающие организации (НЭСО) прекратили свою деятельность, сообщает пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.
В итоге это позволило снизить тариф для субъектов малого и среднего бизнеса в 12 регионах страны в среднем на 11,62% или на 4,39 тенге.
8 июля 2024 года президент Казахстана подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг", согласно которому с 2025 года функции розничного электроснабжения будут выполнять только энергопередающие организации (РЭК), соответствующие квалификационным требованиям законодательства об электроэнергетике.
В рамках реализации данной нормы территориальными департаментами Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК выданы лицензии 21 РЭК, соответствующие квалификационным требованиям, и, начиная с 1 января 2025 года, снабжение электрической энергией потребителей будет осуществляться следующими РЭК:
- Карагандинская область - ТОО "Қарағанды Жарық", ТОО "Караганды региональная энергетическая компания";
- Актюбинская область - ТОО "Энергосистема";
- Костанайская область-ТОО "ЭПК-Atica", ТОО "ЭПК-forfait";
- Павлодарская область - ТОО "Горэлектросеть", АО "Павлодарская РЭК";
- Астана - АО "Астана-региональная электросетевая компания";
- Акмолинская область - ТОО "Кокшетау Энерго", АО "Акмолинская РЭК";
- Область Абай - АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания";
- СКО - АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания";
- ВКО - АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания";
- ЗКО - ТОО "Западно-Казахстанская - РЭК";
- Алматы - АО "Алатау Жарық Компаниясы";
- Алматинская область - АО "Алатау Жарық Компаниясы";
- Кызылординская область - АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания";
- Атырауская область - АО "Атырау Жарык";
- Шымкент - ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит";
- Туркестанская область - ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит";
- Жетысуская область - АО "Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания";
- Область Улытау - АО "Жезказганская-распределительная электросетевая компания";
- Жамбылская область - ТОО "Жамбылские электрические сети";
- Мангистауская область - АО "Мангистауская региональная электросетевая компания".
Объединение функций передачи и снабжения электроэнергии в одной компании значительно улучшит управление энергосистемой, повысив ее эффективность, снизив затраты на инфраструктуру и обслуживание, а также обеспечив стабильное и бесперебойное снабжение потребителей.
Такой подход позволит создать более слаженную и оперативную систему, что особенно важно для обеспечения надежности поставок в условиях растущих потребностей в энергии. Лицензирование и регулирование участников рынка улучшат прозрачность, снизят риски недобросовестной конкуренции и обеспечат стабильность цен через справедливую тарифную политику, контролируемую государством. Это создаст более предсказуемую и справедливую среду для всех участников энергетического рынка", - отметили в ведомстве.
Кроме того, с таким подходом потребители смогут обращаться к единому оператору для решения всех вопросов, что упростит взаимодействие и повысит удобство обслуживания. Такой шаг значительно снизит административные барьеры и ускорит процесс реагирования на запросы пользователей.
В КРЕМ считают, что реализация этой реформы станет важным шагом к устойчивому и долгосрочному развитию энергетического сектора Казахстана, создавая условия для модернизации инфраструктуры, защиты интересов граждан и повышения прозрачности на рынке. Это не только улучшит качество услуг, но и заложит основу для дальнейших улучшений в энергетической отрасли страны.
06.01.2025, 18:39 47396
Антикор предотвратил нерациональное расходование 55 млрд тенге
26 млрд тенге или 47% возвращены в бюджет
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба реализует проект по мониторингу госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг посредством информсистемы "Единое окно закупок" НПП Атамекен, сообщает пресс-служба агентства.
По итогам 2024 года предотвращено завышение на сумму 55,1 млрд тенге, половина из которых - 26 млрд тенге или 47% возвращены в бюджет. Остальную сумму заказчики пересмотрели. Плановая цена снижена или в рамках этих денег увеличено количество приобретаемого товара.
К примеру, в СКО предотвращено незаконное расходование 230 млн тенге. Антикоррупционная служба установила, что закупка работ по монтажу светодиодного оборудования для телевышки в Петропавловске проведена под предлогом ликвидации ЧС, хотя эти работы не связаны с чрезвычайной ситуацией. В итоге договор расторгнут, бюджетные средства возвращены.
В Карагандинской области Специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на 9 млн тенге, что значительно превышает потребности учреждения (всего 460 человек). Кроме того, цена одной бутылки была завышена до 500 тенге при рыночной стоимости 300 тенге, что увеличивало расходы на 3,5 млн тенге. После вмешательства Анткора закупка была отменена, а бюджету сэкономлено 9 млн тенге.
Аналогично в Кызылординской области областная филармония планировала приобрести 300 настенных картин на сумму 48 млн тенге (по 160 тыс. тенге за картину), при средней рыночной цене 20 тыс. тенге за единицу. Завышение стоимости составило 42 млн тенге. После рекомендации Антикора закупка была отменена, а средства возвращены в бюджет.
Ранее официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, какие незаконно приобретенных активы вернули Казахстану.
06.01.2025, 16:13 55876
Ряд столичных промышленных объектов посетил глава государства
Фото: Акорда
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству электровозов, а также заводы строительной отрасли, сообщили в пресс-службе Акорды.
Завод по производству электровозов запущен в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.
Глава государства был проинформирован о том, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании "Қазақстан темір жолы". Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан. Сегодня завод производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.
Президенту доложили о разработке локомотива нового поколения, стоимость которого снижена на 40%, а эффективность повышена на 20%. К производству новых грузовых электровозов приступят в 2028 году.
В настоящее время Alstom инвестирует в строительство сервисных центров в Астане, Алматы, Шу и Арыси, что создаст дополнительно 700 рабочих мест.
Также глава государства посетил завод по производству тротуарной плитки Asyl Qala - специализированное предприятие, где трудятся более 100 человек. Объем инвестиций в проект составил 8 млрд тенге. Производственная мощность достигает до 4500 кв. метров тротуарных покрытий в сутки, а после завершения второго этапа строительства увеличится до 9000 кв. метров.
На сегодняшний день продукция завода активно используется в благоустройстве Астаны и других городов Казахстана.
Далее президент осмотрел завод Uniton, выпускающий автоклавные газоблоки. Предприятие, принадлежащее строительной компании Sensata Group, способно изготавливать 150 тысяч кв. метров газоблоков в год. Проект профинансирован фондом "Даму" и Фондом развития промышленности. На заводе работают 110 человек.
Касым-Жомарт Токаев назвал строительную индустрию важным направлением экономики и указал на необходимость увеличения производства местной продукции.
06.01.2025, 15:51 57721
Земли близ сибиреязвенных захоронений возвращены государству в области Жетысу
Землепользователь вел добычу полезных ископаемых на указанном участке
Фото: МСХ РК
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Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области государству возвращены 14,6 гектаров земель вблизи захоронений сибирской язвы, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетісу был подан иск в отношении землепользователя, осуществлявшего добычу общераспространенных полезных ископаемых вблизи мест захоронений сибирской язвы в Сарканском районе.
В иске были заявлены требования о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 14,6 га, проведении землепользователем рекультивации нарушенных земель в соответствии с проектом и аннулировании регистрации права временного возмездного долгосрочного землепользования.
Специализированный межрайонный экономический суд области Жетісу удовлетворил исковые требования в полном объеме. Постановлением суда земли были возвращены в государственный земельный фонд.
06.01.2025, 14:42 57586
Запускавшего фейерверки из автомобиля водителя накажут в Жамбылской области
Ему грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге)
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Тараз. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запускавшего ночью фейерверки из салона авто мужчину привлекли к ответственности в Жамбылской области, сообщает Polisia.kz.
В ходе мониторинга камер видеонаблюдения зафиксировано грубое нарушение на одной из центральных улиц Меркенского района. Водитель в 03.00 закрепил пиротехнику на багажнике авто и запустил ее, находясь на полном ходу", - рассказали в полиции.
28-летнего нарушителя накажут по статье 436 КоАП РК "Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах". Ему грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).
Ранее Минздрав РК сообщил, что в новогодние праздники в Казахстане пострадали от пиротехники более 60 человек. У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук.
Ранее об опасности пиротехники рассказали спасатели ДЧС ВКО.
Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
06.01.2025, 14:05 60231
Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече со студентами Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева высказался по поводу эпидемии метапневмовируса в Китае, которая вызвала обеспокоенность в обществе.
Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", - считает президент.
В беседе он также коснулся темы цифровизации и развитии искусственного интеллекта в стране. По его словам, эти передовые технологии будут внедряться во все сферы. Президент подчеркнул, что возлагает на молодежь особые надежды.
Во время визита в дом студентов глава государства осмотрел новое общежитие для студентов, магистрантов и докторантов Евразийского национального университета, рассчитанное на 2656 мест.
Построенный в рамках государственно-частного партнерства дом студентов состоит из трех современных блоков. Каждый из них оборудован коворкинг-зонами, библиотеками, спортивными и коммерческими помещениями, создающими максимально комфортные условия для проживания и учебы. При строительстве общежития учтены запросы студентов с особыми потребностями. Дизайн и инфраструктура полностью отвечают требованиям безбарьерной среды", - сообщает Акорда.
Ранее Минздрав РК сделал заявление в связи со вспышкой метапневмовируса.
06.01.2025, 12:03 38981
Аграрному колледжу вернули незаконно отобранный земельный участок в Павлодаре
Землю учебному заведению предоставили в 2014 году для практических занятий, однако спустя 10 лет акимат решил отдать землю фермерам
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Павлодар. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Павлодара вернула предназначенный для практических занятий земельный участок учащимся аграрно-технического колледжа, сообщает пресс-служба ведомства.
Участок площадью 418 га был предоставлен учебному заведению в 2014 году в постоянное пользование. На нем студенты проводили практические занятия в целях повышения профессиональной квалификации.
Однако спустя 10 лет акиматом района принято решение об отмене ранее принятого постановления для предоставления земли сельхозтоваропроизводителям. Взамен указанного участка планировалось предоставить другой, расположенный в 10 км от учебного заведения, что создало бы постоянные неудобства для учащихся", - рассказали в прокуратуре.
Неправомерное решение властей района опротестовано, земельный участок остался при колледже.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?