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Назначен глава Комитета науки МОН РК

25.05.2022, 12:53 7421
Назначен глава Комитета науки МОН РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Приказом министра образования и науки Республики Казахстан Адлет Тойбаев назначен председателем Комитета науки МОН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ имени аль-Фараби.
 
В 2008-2009 годах - начальник методического отдела, директор по академическим вопросам КазНУ им. аль-Фараби.
 
В 2011-2017 годах - начальник учебно-методического управления, проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета. 
 
В 2017-2018 годах - первый проректор - проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета.
 
С 2018 года работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.
 

 

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Токаев: Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить торговый оборот до $2 млрд

26.05.2022, 15:06 391
Токаев: Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить торговый оборот до $2 млрд
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе встречи в Бишкеке отметили большие резервы в развитии двустороннего товарооборота, который планируется увеличить с $1 до $2 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе брифинга по итогам переговоров Токаев высказал уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан - один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг $1 млрд. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более $1 млрд в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом, у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд", - заявил президент Казахстана.

 
Он отметил, что строящийся индустриальный торгово-логистический комплекс откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. Имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.
 

Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт "Кордай", обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача - снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе", - сказал президент Казахстана.

 
Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит $300 млн.
 
Также президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении - координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.
 

Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды - это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты", - подчеркнул глава государства.

 
Кроме того, в ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.
 

В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожовича в Казахстан мы достигли ряда договоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря их реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе переговоров лидеры двух стран также обменялись мнениями по глобальной и региональной повестке. Стороны отметили схожесть позиций по международным вопросам, в том числе по перспективам углубления интеграции в Центральной Азии. В связи с этим, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время консультативной встречи глав государств региона.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новый этап в истории нашей страны.
 

Новый Казахстан, или Вторая республика, - это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я как президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача - осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее", - сказал президент Казахстана.

 

В Казахстане создан Офис цифрового правительства

26.05.2022, 14:37 981
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал распоряжение "О некоторых вопросах Офиса цифрового правительства", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях цифровой трансформации и перехода к Data-driven government: образовать Офис цифрового правительства", - говорится в распоряжении.

 
Согласно документу, основными организационными структурами Офиса являются Центр цифровой трансформации при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Офис по мониторингу реализации национальных проектов и Единый ситуационный центр.
 
К основным задачам Офиса цифрового правительства относится выработка комплексных предложений по выявлению и (или) разрешению инцидентов в государственном управлении, социально-экономической и других сферах деятельности.
 

Под инцидентом понимается внештатная ситуация, вызвавшая или которая может вызвать нарушение стабильного функционирования государственных органов и организаций, устойчивого развития социально-экономической и других сфер жизнедеятельности и требующая своевременного вмешательства и оперативного разрешения", - поясняется в документе.

 
Также в задачи Офиса входит выработка предложений по реинжинирингу бизнес-процессов госорганов для достижения максимальной эффективности государственного управления и цифрового обеспечения госуслуг путем создания человекоцентричных сервисов.
 
Офис будет вести мониторинг исполнения национальных проектов и стратегических задач, вносить предложения по своевременной корректировке отклонений от заданных показателей.
 
Стратегическое управление и общее руководство деятельностью Офиса осуществляет премьер-министр, руководителем Офиса является министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
 

В Казахстане утверждены правила учета домашних животных

26.05.2022, 12:49 1831
В Казахстане утверждены правила учета домашних животных
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Принят приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении правил учета домашних животных и перечня домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
 
Приказом утверждены правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету.
 
Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного - обязательному переучету в базе данных с регистрацией следующих событий жизненного цикла домашнего животного, включающих:
 
1) рождение домашнего животного;
 
2) импорт домашнего животного;
 
3) находка безнадзорного (не меченого) домашнего животного;
 
4) мечение домашнего животного;
 
5) умерщвление домашнего животного;
 
6) смерть домашнего животного;
 
7) исчезновение домашнего животного;
 
8) выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;
 
9) ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб,
 
обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные
 
исследования);
 
10) передислокация домашнего животного (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания);
 
11) изменение владельца домашнего животного;
 
12) карантин домашнего животного;
 
13) обременение домашнего животного.
 
Согласно процедуре учета домашних животных владелец и (или) ответственное лицо подает заявку в электронном виде регистратору для регистрации событий в базе данных. Владельцем домашнего животного предоставляются регистратору данные о домашних животных. Проводится визуальный осмотр общего состояния здоровья животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета. Указываются породные характеристики животного в базе данных. Проводится установка изделий (средств) учета регистраторами и включение сведений в базу данных с присвоением индивидуального номера домашнему животному.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

Утвержден график встреч министров с населением на 2022 год

26.05.2022, 12:28 2521
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства РК, которым утвержден график встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства проводить отчетные встречи с выездом в регионы, информировать казахстанцев о проводимых в стране реформах, усилить ответственность и подотчетность исполнительных органов перед жителями страны, широко вовлечь народ в процесс государственного управления.

Во время данных встреч министры будут лично принимать граждан по курируемым сферам. В первую очередь ожидается рассмотрение проблемных вопросов, не нашедших решения на местном уровне и требующих межведомственных подходов, сообщает пресс-служба правительства.

Основное нововведение - не менее 75% времени будет проходить в формате «вопрос-ответ».

Об итогах встреч и принятых решениях по проблемным вопросам населения министры будут отчитываться в правительстве.

Подробнее с графиком встреч руководителей центральных госорганов можно будет ознакомиться по ссылке.
 

Токаев и Жапаров обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран

26.05.2022, 12:09 3911
Токаев и Жапаров обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров провели встречу в узком формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.
 
Президент Казахстана напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Токаев. 

 
В свою очередь Садыр Жапаров высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств, информирует Telegram-канал "Борт№1".
 

Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", - сказал президент Кыргызстана. 

 
Напомним, Токаев прибыл в Бишкек по приглашению президента Кыргызстана.

 

Парламент РК одобрил безвозмездную передачу военного имущества Кыргызстану

26.05.2022, 10:59 4511
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызстана об оказании безвозмездного военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года.
 
Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш. 
 
Как сообщил ранее заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, кыргызская сторона будет использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности. Она не должна передавать его третьей стороне и использовать против государств - участников СНГ. 
 

Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана", - добавил Камалетдинов.

 

Глава государства прибыл в Кыргызстан

26.05.2022, 10:08 5346
Глава государства прибыл в Кыргызстан
Фото: Telegram/Борт№1
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова с официальным визитом прибыл в Кыргызстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» президента Казахстана встретили председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны, информирует Telegram-канал "Борт№1".

 

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Рубена Андриасяна

26.05.2022, 09:55 5971
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Суреновича Андриасяна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

 
Глава государства отметил, что народный артист неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. 
 

Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил глава государства.

 

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