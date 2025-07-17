Назначен глава управления развития общественных пространств Алматы

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления развития общественных пространств города Алматы назначен Батырхан Сулейменов, сообщили в пресс-службе акима.





Он окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности "менеджмент", магистр строительства Международного транспортно-гуманитарного университета.





Трудовую деятельность начал в 2014 году в международной аудиторской организации Deloitte. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году занимал должность генерального директора в строительной компании. С 2020 по 2024 годы - заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики города Алматы.





С 2024 по 2025 годы исполнял обязанности руководителя в управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы.