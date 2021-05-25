Назначен новый аким Аксу

ПАВЛОДАР. 24 МАЯ - Нового руководителя активу города Аксу представил глава региона Абылкаир Скаков. Аким области отметил большой опыт работы Жаната Шугаева в государственном и частном секторах. Кандидатура нового акима Аксу была согласована местным маслихатом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К сожалению, за последний месяц наш город металлургов прославился на всю страну. Со страниц СМИ не сходили громкие заявления бывшего акима Аксу. Хочу вас заверить: каждое из них было проверено и проверяется компетентными органами. По целому ряду сделанных Нуржаном Кемеровичем заявлений госорганы выступили с официальными опровержениями. По другим вопросам, как я уже сказал, идут проверки. В публичное поле вышла и ситуация внутри коллектива акимата города. На фоне этих разбирательств, к сожалению, продолжается фиксирование относительно низких социально-экономических показателей развития аксуского региона. Особенно неприятно то, что все это происходит в год 60-летнего юбилея Аксу. Поэтому сейчас необходимо мобилизовать все ресурсы для стабилизации ситуации и наращивания темпов развития города и его сельской зоны", - обратился к активу и новому акиму Абылкаир Скаков.

В первую очередь глава региона поручил взять на особый контроль запуск новой котельной до начала отопительного сезона и вопрос формирования тарифа для жителей - рассмотреть возможность снижения финансовой нагрузки для них. Кроме того, в этом году должны полностью обеспечить сельскую зону Аксу доступом к чистой питьевой воде. Другой приоритет - конструктивный диалог между акиматом, общественностью, бизнесом и инвесторами.

Из областного бюджета выделены средства для ремонта и модернизации сразу 11 школ в Аксу. Реализация программы "Заманауи мектеп" в этом году выходит за пределы областного центра и начинается с Аксу. Развитие сферы образования - это наш стратегический вопрос. В развитие подрастающего поколения мы инвестируем и через вложения в детско-юношеский и массовый спорт. Строительство ледовой арены - еще один важный вопрос, требующий особого внимания", - продолжил перечислять задачи аким области.

Также Жанату Шугаеву предстоит заняться благоустройством города. В месячный срок аким Аксу должен внести предложения по развитию инфраструктуры города и созданию рекреационных зон. Глава региона отметил, что в план обязательно необходимо внести пожелания и рекомендации местных жителей.

Отдельно нового акима города представили старожилам, ветеранам труда Аксу.

Жанат Шугаев родился в 1960 году в Майском районе Павлодарской области. В 1983 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый-агроном".

Трудовой путь начал по окончании института в совхозе "Маяк" Павлодарского района.

С 1985 по 1989 годы - главный агроном Павлодарского районного специализированного хозяйственного объединения.

С 1990 по 1991 годы занимал должность замдиректора совхоза "Маяк".

С 1991 по 1997 годы возглавлял компанию МП "Павлодар БАТТ".

С 1997 по 1998 годы представлял интересы компании "Корпорация БАТТ" в Северо-Казахстанской области.

После в течение пяти лет возглавлял предприятия Петропавловска - сначала АО "Смирновский элеватор", а после ТОО "Киялы Астык".

В 2003 году был назначен акимом Аккаинского района Северо-Казахстанской области.

С 2004 по 2006 годы - президент ОАО "Мамлютский мукомольный комбинат".

С 2006 по 2007 годы - гендиректор ТОО "БАТТ Агроинвест" в Кокшетау.

С 2007 по 2009 годы возглавлял ТОО "Агрофирма Бурабай 2007" в Щучинске.

Напомним, аким Аксу Нуржан Ашимбетов был освобожден от должности 21 мая. Большинством голосов региональный совет по этике рекомендовал его уволить.

Будучи акимом города Аксу, Нуржан Ашимбетов заявил, что столкнулся с "вопиющими фактами нарушений". 22 мая в департаменте статистики по Павлодарской области прокомментировали заявление бывшего акима города об отчетности ТОО "Таза стар" за 2020 год в части инвестиций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства