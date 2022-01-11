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Назначен новый глава КНБ

06.01.2022, 01:56 14866
Назначен новый глава КНБ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Акорда, указом президента Ермек Сагимбаев назначен председателем Комитета национальной безопасности РК, освободив от должности начальника Службы государственной охраны Казахстана.
 
Указом главы государства Карим Масимов освобожден от должности председателя КНБ РК.

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По информации Акорды, распоряжением главы государства Берик Кунанбаев назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК - директором Службы специального назначения  «А».

В свою очередь Ануар Садыкулов освобожден от должности заместителя председателя КНБ РК - директора Службы специального назначения «А».
 

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Состоялся разговор Смаилова с Мишустиным

11.01.2022, 19:42 21
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель правительства России поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с Вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", - сказал Смаилов. 

 
Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Россия - ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. 
 
По итогам 10 месяцев объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиардов долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли - объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.
 

Назначен министр индустрии и инфраструктурного развития РК

11.01.2022, 19:35 6
Назначен министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Каирбек Ускенбаев возглавил Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом президента РК "О составе правительства Республики Казахстан", Каирбек Ускенбаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
 

Назначен министр национальной экономики РК

11.01.2022, 19:22 191
Назначен министр национальной экономики РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Указом президента РК Алибек Куантыров назначен министром национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Куантыров Алибек Сакенович родился 14 ноября 1983 года в городе Гурьев (Атырау). Окончил Томский государственный университет (2006 год) по специальности "Финансы и кредит", "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Мичиганский университет по стипендии "Болашак" (2010 год) (Магистр прикладной экономики), член президентского молодежного кадрового резерва
 
Трудовой стаж:
 
Ведущий специалист департамента внутренней администрации, департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2005-02.2006);
 
Эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (02.2006-10.2010);
 
Начальник управления стратегических разработок департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (10.2010);
 
Заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования и департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан (10.2010-02.2013);
 
Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (02.2013-06.2013);
 
Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан (06.2013-04.2019);
 
Заместитель заведующего отделом канцелярии Первого Президента - Елбасы Республики Казахстан (04.2019-02.2021);
 
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 02.2021).

 

Мусин назначен министром юстиции

11.01.2022, 19:13 146
Мусин назначен министром юстиции
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Канат Мусин назначен министром юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Целинограде (ныне Нур-Султан). Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "юрист". Старший советник юстиции. Полковник финансовой полиции. 
 
Трудовой стаж:
 
Судебный исполнитель, секретарь судебного заседания, архивариус народного суда Ленинского района Целинограда (1984 -1986);
 
Старший юрисконсульт ПО "Целиноградоблгазтоп" (1986 - 1989);
 
Заместитель прокурора Астаны (1989 - 1998);
 
Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998 - 2001);
 
Заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы (2001 - 2007);
 
Главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности (2007 - 2010);
 
Первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010 - 2012);
 
Руководитель департамента юстиции города Астаны (2012 - 2016);
 
Судья Верховного суда Республики Казахстан (с 10.06.2021)
 
Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан (14.06.2021-01.2022);
 
Министр юстиции Республики Казахстан (с 11.01.2022)
 
Прочие должности:
 
Председатель правового совета партии Nur Otan (10.2020 - 06.2021);
 
Председатель комиссии по правам человека при резиденте Республики Казахстан (31.03.2021-07.08.2021)
 
Выборные должности, депутатство:
 
Кандидат в депутаты мажилиса парламента РК от партии Nur Otan (03.02.2016), депутат мажилиса парламента РК VI созыва от партии Nur Otan, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента РК (24.03.2016);
 
Кандидат в депутаты мажилиса парламента РК от общественного объединения Nur Otan (04.12.2020), депутат мажилиса парламента Республики Казахстан седьмого созыва (с 14.01.2021), председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Республики Казахстан (01.2021 - 06.2021)
 
Впервые в должности министра.
 
 

Токаев освободил от должностей Баттакова и Жаилганову

11.01.2022, 19:10 2916
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об освобождении от должностей Ерлана Баттакова и Анар Жаилгановой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, указом президента Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Как сообщалось ранее, председателем Агентства РК по делам госсулжбы назначен Дархан Жазыкбаев. Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев.
 

Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы

11.01.2022, 18:57 3826
Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, говорится в указе президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Дархан Жазыкбаев освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Акорда.
 

Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития

11.01.2022, 18:56 3911
Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития
Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Министром информации и общественного развития Казахстана назначен Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы.

Окончил университет «Туран» по специальсности "экономист". Проходил стажировку в Израиле и Польше

Трудовой стаж:

Специалист по экономике в республиканском центре проблем культуры (1997);

Специалист по маркетингу издательского дома «БИКО» (1998 - 1999);

Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО «Новости Недели» (2001 - 2004);

Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2004 - 2006);

Главный менеджер АО «КазМунайГаз» (02.2007 - 10.2007);

Креативный директор ТОО «Infinity Communication» (10.2007 - 10.2008);

Первый заместитель генерального директора ТОО «Нур Media» (10.2008 - 01.2010);

Вице-президент НАО «Тюркская академия» (10.2011 - 01.2013);

Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (04.2014 - 09.2014);

Президент «Общественного фонда «КазБизнесМедиа» (09.2014 - 04.2017);

Генеральный директор МИА «Казинформ» (04.2017 - 2020);

Председатель правления АО МИА «Казинформ» (01.2020 - 08.2021);

Вице-министр информации и общественного развития РК (с 08.2021).

Прочие должности:

Член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (с 01.2021)

Впервые в должности министра.

Токаев утвердил новый состав правительства.

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Пограничники взяли на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу"

11.01.2022, 18:56 3911
Фото: пресс-служба КНБ РК
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Личный состав департамента погранслужбы КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу".
 
В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента, совместно со специальным подразделением ПС КНБ выявляют и ловят преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей.
 
Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.
 
Напомним, территориальными подразделениями пограничной службы с начала контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления.
 

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