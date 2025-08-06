Назначен новый глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования

Фото: volunteer.kz

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подали в суд на генерального подрядчика реконструкции озера Сайран - акционерное общество "Павлодарский речной порт" из-за несвоевременного и некачественного исполнения договорных обязательств, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.





На сегодняшний день в связи с несвоевременным и некачественным исполнением договорных обязательств Управлением развития общественных пространств подан иск в суд на АО "Павлодарский речной порт" о признании генерального подрядчика недобросовестным участником государственных закупок", - говорится в сообщении.





Напомним, ранее на территории озера развернулся масштабный проект по изменению облика и функционала ключевого водоема.





В акимате мегаполиса заверили, что особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тысяч деревьев, 7 тысяч квадратных метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тысяч квадратных метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.





Между тем многие жители Алматы опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб.





Кроме того, инициативная группа обратились к акиму города с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку особо охраняемой природной территории, водоохранной полосы озера Сайран и его зеленой зоны.





В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологического общества Алматы" отметил, что проводимые работы на территории ООПТ Сайран это не реконструкция, а новое строительство.





По их мнению, проводимые в нарушение норм строительные работы по устройству подземных инженерных коммуникаций, сопровождаемые массовым повреждением деревьев зеленой зоны, приведут к их последующей массовой гибели. Также эксперты заявили, что строительство многочисленных зданий, игровых площадок, детских площадок, площадок под частные торговые киоски, частного катка, частных теннисных кортов, перголы, автопарковок, арт-объектов неблагоприятно скажутся на экосистеме Сайрана.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос . Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как вы относитесь к реконструкции?"





22% участников опроса ответили: "Реконструкцию нужно прекратить немедленно, экосистеме Сайрана грозит уничтожение"; 54% выбрали ответ: "Перестройку нужно запретить и вернуть территории озера исторический облик"; 11% считают, что реконструкция и вмешательство человека должны быть минимальные; 11% ответили: "Территории озера нужна полная реконструкция" и 2% - "Мне все равно".