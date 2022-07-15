Назначен новый председатель столичного суда

Фото: facebook/Суд города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Акан Жумагулов назначен председателем суда города Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Акан Жумагулов, ранее возглавлявший судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда, назначен на должность председателя городского суда столицы указом президента от 11 июля 2022 года, сообщили в столичном суде.
Председатель коллегии Верховного суда Абдрашит Жукенов представил также председателей районных судов и судей городского суда столицы, назначенных этим же указом.
Так, председателем Есильского районного суда назначен Алмас Салимов, председателем районного суда № 2 Есильского района - Дауренбек Даумов. На должность судьи суда города Нур-Султана назначены Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова, Анар Каримова.
Напомним, 3 июня указом президента РК от должности отстранен председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев в связи с уходом в отставку.