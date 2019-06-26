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Назначен ответственный секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

25.06.2019, 19:38 4213
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент подписал распоряжение о назначении ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Нурлыбай Сабит назначен ответственным секретарем Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Напомним, в Казахстане создано Министерство экологии, гидрологии и природных ресурсов, возглавил которое Магзум Мирзагалиев
 

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