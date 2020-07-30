Назначен первый заместитель акима Шымкента

Шымкент. 29 июля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Шымкента первым заместителем главы города назначен Шынгыс Мукан, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщила пресс-служба акимата Шымкента.

Шынгыс Мукан родился в 1984 году, образование высшее. По специальности экономист, переводчик, магистр государственного управления. Окончил университет "Кайнар" в Алматы, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, по программе "Болашак" окончил Гарвардский университет.

Трудовой путь начал корреспондентом газеты "Жас Алаш". В разные годы работал пресс-секретарем Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, генеральным директором ТОО "Жайык-пресс", заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области, заведующим сектором отдела внутренней политики администрации Президента РК, заместителем акима Атырауской области, вице-президентом по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling.

Ранее сообщалось , что аким Шымкента Мурат Айтенов отправил в отставку двух своих заместителей.

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