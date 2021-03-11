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Назначен председатель правления АО "Казцентр ЖКХ"

10.03.2021 11746
Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" назначен Ербол Толеуов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба МИИР РК, Ербол Толеуов окончил Карагандинский политехнический институт (1993), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2004), Российскую академию государственной службы при президенте РФ (2008) по специальностям "Инженер-механик", "экономист, финансовый менеджмент", "менеджер". Служил в рядах Советской Армии (1987-1989). 
 
Трудовую деятельность начал разнорабочим в совхозе "Киргизия" Карагандинской области. После окончания вуза работал в частных структурах. 
 
В 2007 году назначен заместителем директора РГКП "ХОЗУ МИД РК", работал директором РГКП "ХОЗУ МИД РК", заместителем начальника ГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны", председателем правления АО "Астана - Энергосервис", советником посла посольства РК в Российской Федерации, директором ТОО "Астана калалык жарык", заместителем руководителя ГУ "Управление энергетики города Астаны", руководителем ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны, Нур-Султан".
 
До назначения председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" занимал должность заместителя акима Кокшетау.
 

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