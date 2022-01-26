Назначен председатель Центральной избирательной комиссии РК

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Во вторник, 25 января, в 11.59 (по времени Нур-Султана) ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 МВт, сообщает пресс-служба
главы правительства.
Действием противоаварийной автоматики был предотвращен полный останов Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1300 МВт. Вынужденные ограничения составили 1900 МВт.
При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.
- В 13.39 восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.
- В 14.53 сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области.
- В 15.10 подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент. Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16.00.
Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей. В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей.
В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Узбекистане, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась
без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО KEGOC назвали
причину массового отключения электроэнергии.
В настоящее время сохраняется напряжённая ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года, включительно, полностью отменяются
плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг.