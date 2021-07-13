Назначен прокурор Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба прокуратуры ВКО, по согласованию с президентом на должность прокурора Восточно-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Алмат Байшулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алмат Байшулаков родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал с должности помощника прокурора Бостандыкского района Алматы.

В разные годы возглавлял прокуратуры Илийского района Алматинской области, Бостандыкского района Алматы, управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, судебных актов по уголовным делам прокуратуры Алматы. Работал заместителем прокурора Южно-Казахстанской области и Астаны. Руководил департаментами министерства юстиции.

Последние два года занимал должность заведующего отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК.

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