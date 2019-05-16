Назначен руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Кайрат Жулмухамбетов назначен руководителем департамента государственных доходов по Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Приказом первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 13 мая 2019 года №432-л/с назначен руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Сегодня заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Талгат Мамаев представил коллективу департамента государственных доходов по Атырауской области нового руководителя.

Кайрат Жулмухамбетов, 1976 года рождения, казах, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1997 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Костанайской области. Работал заместителем руководителя налогового департамента по Атырауской области, начальником налогового департамента по Западно-Казахстанской области, Северо-Казахстанской области. С 2017 года по настоящее время директор департамента методологии налогообложения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.





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