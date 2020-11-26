Назначен руководитель департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Мангистауской области

Актау. 25 ноября. Kazakhstan Today - Кадровые перестановки произошли в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Мангистауской области. Новым руководителем назначен Азамат Маткенов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", ранее эту должность занимал Шанытбай Есенгалиев.

Азамат Маткенов родился 15 февраля 1983 года в Жезказгане.

С 2000 по 2005 годы учился в Алматинском институте энергетики и связи по специальности "электроснабжение и электрификация промышленных предприятий". Квалификация - инженер-электрик.

Трудовую деятельность начал в 2005 году старшим электромехаником участка обслуживания ЭПУ и климотехники, инженером группы по ремонту и техническому обслуживанию Жезказганской ГДТ.

С 2007 по 2013 годы работал в филиале АО "KEGOC" Алматинская МЭС, в департаменте эксплуатации ИД АО "KEGOC".

С 2014 по 2020 годы работал главным специалистом в КАЭНК МЭ РК, руководителем управления, заместителем руководителя ТД по Нур-Султану.

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