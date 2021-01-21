Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО

Усть-Каменогорск. 20 января. Kazakhstan Today - 20 января в ходе расширенного аппаратного совещания, аким ВКО Даниал Ахметов представил нового руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима ВКО, на должность назначен Алмат Акышов, ранее исполнявший обязанности заместителя акима Аягозского района Восточно-Казахстанской области.

Алмат Талгатович родился в селе Курчум Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева по квалификации "туризм", Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "экономика и бизнес", а также Академию государственного управления при президенте РК по квалификации магистра регионального развития.

Трудовую деятельность начал с контролера билетов административно-хозяйственного отдела "Центральный концертный зал Казахстан" в городе Астана.

С 2012 году работал специалистом отдела развития туризма управления туризма, физической культуры и спорта Усть-Каменогорска. Далее руководителем организационного отдела КГКП "Физкультурно-оздоровительный комплекс".

С июня 2015 работал в должностях эксперта и главного эксперта в Министерстве сельского хозяйства РК.

С 2018 по 2020 годы был руководителем аппарата акима Уланского района ВКО.

С января 2020 года до настоящего времени работал заместителем акима Аягозского района ВКО по вопросам экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Алмат Акышов также является членом молодежного кадрового резерва президента РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства