Система Orphus

Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО

20.01.2021 18280
Усть-Каменогорск. 20 января. Kazakhstan Today - 20 января в ходе расширенного аппаратного совещания, аким ВКО Даниал Ахметов представил нового руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба акима ВКО, на должность назначен Алмат Акышов, ранее исполнявший обязанности заместителя акима Аягозского района Восточно-Казахстанской области.
 
Алмат Талгатович родился в селе Курчум Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева по квалификации "туризм", Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "экономика и бизнес", а также Академию государственного управления при президенте РК по квалификации магистра регионального развития.
 
Трудовую деятельность начал с контролера билетов административно-хозяйственного отдела "Центральный концертный зал Казахстан" в городе Астана. 
 
С 2012 году работал специалистом отдела развития туризма управления туризма, физической культуры и спорта Усть-Каменогорска. Далее руководителем организационного отдела КГКП "Физкультурно-оздоровительный комплекс". 
 
С июня 2015 работал в должностях эксперта и главного эксперта в Министерстве сельского хозяйства РК. 
 
С 2018 по 2020 годы был руководителем аппарата акима Уланского района ВКО. 
 
С января 2020 года до настоящего времени работал заместителем акима Аягозского района ВКО по вопросам экономики и жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Алмат Акышов также является членом молодежного кадрового резерва президента РК.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая