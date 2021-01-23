Назначен вице-министр здравоохранения РК

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Жандос Буркитбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Жандос Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области. В 1996 году окончил Алматинский Национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова по специальности "Лечебное дело", в 2003 году - Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева по специальности "Государственное и местное управление", в 2007 году - Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности "Фармация", в 2018 году - Казахстанский медицинский университет ВШОЗ.

Трудовую деятельность начал в 1996 году врачом-терапевтом Клинической больницы скорой медицинской помощи Алматы. В разные годы работал врачом Республиканского центра медицины катастроф Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления Министерства здравоохранения, заместителем заведующего отдела обеспечения деятельности комитета по социально-культурному развитию мажилиса.

В 2008 году возглавил ГККП на ПХВ "Центр крови" г. Астана.

С 2011 по 2019 годы - директор Научно-производственного центра трансфузиологии.

С 23 января 2019 года занимал должность председателя правления ТОО "Национальный научный онкологический центр".

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