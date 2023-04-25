24.04.2023, 16:58 36766
Назначен заместитель министра обороны Казахстана
На должность назначен Аскер Бейсенов
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
Ранее сообщалось, что Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК.
Напомним, 3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министра обороны. Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан.
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25.04.2023, 13:09 6071
На реализацию нацпроекта "Доступный интернет" выделят порядка 560 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по реализации пилотного национального проекта "Доступный интернет" рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Премьер-министр отметил, что нацпроект "Доступный интернет" направлен на решение многочисленных вопросов, связанных с качеством и доступностью интернета в городах и селах.
К сожалению, этот пласт вопросов решается не системно и формально. С начала года в правительство поступило почти 5 тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. И значимая часть вопросов посвящена низкой скорости интернета, его качеству. Помимо этого, поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже в крупных городах. Много таких жалоб в Алматы и столице", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам. Кроме того, нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета.
Надо решать эти проблемы. Людей уже не устраивает просто наличие интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь казахстанцы осуществляют полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%, так как им проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать средства в дорогостоящую инфраструктуру.
Данную ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый нацпроект. Основная его цель - обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет на уровне не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G", - сказал Алихан Смаилов.
Также приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с.
По поручению главы государства Казахстан должен стать цифровым хабом с мощными центрами обработки данных и трансграничными оптоволоконными магистралями. В целом на реализацию нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге", - сказал премьер-министр.
Глава правительства отметил необходимость повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи, а также в кратчайшие сроки доработать нацпроект и внести его на утверждение в администрацию президента.
25.04.2023, 12:39 7071
Заместитель премьер-министра прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ в Казахстане
Он назвал ряд упущений при реализации реформы
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ.
Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, например, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, - каждый подъезд может открыть ОСИ. Это было одной из ошибок. Потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ, там будет беспорядок", - сказал Кульгинов.
По его словам, все недостатки будут учтены.
Напомним, 19 апреля на совещании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.
Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - сказал президент.
24.04.2023, 19:13 30686
Глава государства принял заместителей председателя АНК
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, президент заслушал отчет заместителя председателя - заведующего секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.
Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.
В завершение встречи президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Исмаилова Акбаржона и Дяк Аурику заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана.
24.04.2023, 18:31 32871
Президент утвердил соглашения между правительством РК и центром по ЧС
Более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
5 апреля, выступая с докладом в мажилисе по законопроекту о ратификации соглашения между правительством РК и центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК, министр по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильин заявил о необходимости усилить требования к застройщикам.
Юрий Ильин напомнил, что более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений. Он отметил, что в структуру МЧС передан Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах прогноза землетрясений и развития мониторинга. Ильин подчеркнул важность разработки системы раннего оповещения.
Министр считает, что, поскольку МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, ведомству необходимо возвращать норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов.
24.04.2023, 17:52 34341
МИД: из Судана эвакуировали троих казахстанок
Одна из них работала в системе ООН, другая работала в японской компании
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что из-за вооруженного конфликта в Судане оттуда эвакуировали трех казахстанок.
По нашим данным, в Судане находились три наши гражданки, но на этот момент они уже покинули эту страну. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Эфиопии, другая работала в японской компании, но она также с японскими дипломатами была эвакуирована", - сказал Айбек Смадияров.
С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием. Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля.
24.04.2023, 16:28 37796
Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщила пресс-служба Акорды.
Планируется, что 5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы выпадает на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Также 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.
24.04.2023, 15:15 39446
Казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские операторы связи выступили против отмены роуминга со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщает РБК, в конце марта ЕЭК запросила у крупных операторов связи государств ЕАЭС данные о стоимости услуг с 2020 по 2022 год.
К запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС, согласно которой операторы связи должны до конца 2024 года разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а затем, к первому кварталу 2025 года, снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС", - сообщает сайт.
Однако в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана на запрос РИА Новости заявили, что мобильные операторы (в Казахстане) против введения справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств - членов ЕАЭС, сообщает Sputnik.
Свою позицию операторы объясняют тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов. Кроме того, отмечается, что сотовые операторы Казахстана "технически не имеют возможности организовывать прямые соединения с операторами сотовой связи других стран и работают только через операторов международной связи". В свою очередь у операторов международной связи не решен вопрос по выделению трафика роуминга из общего потока межоператорского трафика, что делает невозможным предоставление скидки только на роуминговые звонки для внешнего партнера", - пояснили в ведомстве.
В Минцифры добавили, что "Казахстан будет принимать решение после обсуждения всех необходимых пунктов в рамках принятого плана мероприятий по внедрению "справедливых тарифов" в роуминге.
В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. При этом Россия и Беларусь с 1 апреля 2022 года полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге.
24.04.2023, 13:40 38676
Указ об упразднении некоторых судов и назначении новых судей подписал Токаев
Также переименованы два районных суда в Карагандинской области
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об упразднении и переименовании некоторых районных и приравненных к ним судов и кадровых вопросах судов Республики Казахстан.
Указом президента упразднены:
- районный суд № 2 Жарминского района области Абай;
- районный суд № 2 Кербулакского района области Жетісу;
- районный суд № 2 Казталовского района Западно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Каркаралинского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Осакаровского района Карагандинской области;
- районный суд № 2 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области.
Переименованы:
- Октябрьский районный суд города Караганды Карагандинской области в суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области;
- районный суд № 3 Октябрьского района города Караганды Карагандинской области в суд № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области.
Назначены на должность судьи:
по области Абай:
в Семейском городском суде - Курбанова Бакыт Кабидоллаевна, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Жарминского района этой же области;
по Алматинской области:
в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Қонаева - Шарипбаев Абай Канатович, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Кербулакского района области Жетісу; Шамуратов Аруслан Нажмадинович, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Кербулакского района области Жетісу;
по Карагандинской области:
- в Осакаровском районном суде - Баянбеков Нурлан Жанаталапович, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;
- в Шахтинском городском суде - Алменов Данияр Кайрберлинович, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Осакаровского района этой же области;
- в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Караганды - Жаманкулова Шынар Тлеугабыловна, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;
- в Каркаралинском районном суде - Майпасов Ербол Абикенович, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Каркаралинского района этой же области;
- в суде района Әлихан Бөкейхан города Караганды - Жапарова Жанна Хматовна, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области; Нигметов Талгат Алиханович, с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области;
- в районном суде № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Цай Олеся Юрьевна, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Октябрьского района города Караганды этой же области.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, в конце марта президент подписал ряд законов в сфере судебной системы. Законы предусматривают введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей.
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