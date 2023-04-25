Назначен заместитель министра обороны Казахстана

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах

Фото: Акорда

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, сообщает пресс-служба - Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, сообщает пресс-служба Акорды





Кроме того, президент заслушал отчет заместителя председателя - заведующего секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.





Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.





Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.





В завершение встречи президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.



