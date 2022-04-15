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Назначен заместитель секретаря Совбеза РК

14.04.2022, 19:38 10171
Назначен заместитель секретаря Совбеза РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Канат Сейдгапбаров назначен заместителем секретаря Совета безопасности РК, он освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Канат Сейдгапбаров родился 1 января 1978 года.
 
С 2000 по 2001 годы работал в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области;
 
С 2001 по 2016 годы - сотрудник Генеральной прокуратуры;
 
С 2011 по 2016 годы - начальник департамента Генеральной прокуратуры;
 
С 2016 по 2019 годы - заместитель заведующего отделом правоохранительной системы администрации президента;
 
С 24 апреля 2019 года - заведующий отделом правоохранительной системы Совета безопасности.
 

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Минэнерго РК проведен технологический аудит электростанций Темиртау

14.04.2022, 20:21 7196
Фото: Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В настоящее время по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Министерством энергетики РК проводится масштабный технологический аудит электростанций по всей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
14 апреля представители Министерства энергетики РК во главе с вице-министром энергетики РК посетили электростанции Темиртау: ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС АО "АрселорМиталл Темиртау" и ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS", сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
Во время посещения электростанций были рассмотрены актуальные вопросы текущего отопительного сезона и планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.
 
Руководители электростанций рассказали о дальнейших планах по модернизации и обновлению энергооборудования и проинформировали о текущих работах по строительству седьмого котла на ТЭЦ-2 и реконструкции котла № 1 на ТЭЦ-ПВС.
 
В министерстве отметили, что строительство седьмого котла на ТЭЦ-2 планируется завершить осенью 2023 года, реализация этого проекта в дальнейшем позволит увеличить мощность электростанции.
 
Также представители ведомства на ТЭЦ-ПВС проинспектировали ход строительства новой дымовой трубы. Высота строящейся трубы составит 150 метров, на сегодня построено 75 метров. Строительные работы были начаты в 2021 году, окончание строительства новой трубы запланировано на сентябрь этого года.
 
Как рассказали специалисты предприятия, ввод в эксплуатацию новой трубы позволит снизить нагрузку на действующую трубу, проводить плановое обследование и капитальный ремонт действующей дымовой трубы.
 
Также представители министерства побывали на заводе ТОО "Корпорация "КазЭнергоМаш", где ознакомились с ходом выполнения работ, направленных на изготовление комплектующих запчастей, необходимых для проведения капитального ремонта котлов Петропавловской ТЭЦ-2.
 

Назначен креативный директор телерадиокомплекса президента РК

14.04.2022, 19:50 9691
Назначен креативный директор телерадиокомплекса президента РК
Фото: Телерадиокомплекс Президента РК
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Нурлан Коянбаев назначен креативным директором телерадиокомплекса президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев назначен креативным директором телерадиокомплекса президента РК, сообщает Telegram-канал ТРК. 
 
Являлся генеральным продюсером национального телеканала "Казахстан". Принимал участие в организации популярных проектов на республиканских телеканалах.
 
В 2021 году указом президента РК награжден медалью "Шапагат".
 

В Антикоре провели кадровые перестановки

14.04.2022, 19:34 10791
В Антикоре провели кадровые перестановки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 14 апреля 2022 года произведен ряд назначений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кадровые перестановки произведены согласно рекомендации комиссии при президенте РК по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, сообщает пресс-служба Антикора. 
 
Приказом председателя Агентства от 14 апреля 2022 года назначены:
 
руководителем службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции - Ахметов Мурат Джамбулович; 
 
руководителем департамента Агентства по Нур-Султану - Карымсаков Мурат Секешевич; 
 
руководителем департамента Агентства по Алматы - Оразхан Асхат Оразханулы; 
 
руководителем департамента Агентства по Карагандинской области - Тюлеубаев Мурат Ахтанович; 
 
руководителем департамента Агентства по Атырауской области - Досанов Ерлан Азаматович;

руководителем департамента Агентства по Восточно-Казахстанской области - Шакенов Денис Владимирович;
 
руководителем департамента Агентства по Жамбылской области - Жилкибаев Болат Нургазыевич; 
 
руководителем департамента Агентства по Мангистауской области - Аширбаев Адилхан Хасымханович. 
 
Кроме того, руководителем департамента собственной безопасности Агентства назначен Урумханов Мурат Жалелович.
 

"Жасыл даму" возглавил Ержан Сарсенбай

14.04.2022, 15:22 14886
"Жасыл даму" возглавил Ержан Сарсенбай
Фото: facebook/EcologyofKazakhstan
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Ержан Сарсенбай назначен председателем правления АО "Жасыл даму", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О назначении сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. До февраля 2022 года Сарсенбай работал председателем правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства".
 
С ноября 2001 по июль 2006 года Сарсенбай работал в Министерстве финансов РК на различных должностях - от ведущего специалиста до руководителя управления.
 
С июля 2006 по апрель 2007 года являлся заведующим сектором науки и инновационной деятельности отдела социально-культурного развития канцелярии премьер-министра РК.
 
С мая 2007 по ноябрь 2010 года - начальник управления агентского обслуживания проектов АО "Банк развития Казахстана"
 
С мая 2011 по февраль 2014 года работал директором департамента кредитования и кредитного администрирования АО "НК Продкорпорация".
 
С января 2015 по февраль 2017 года - заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
 
С февраля 2017 по февраль 2021 года Сарсенбай являлся директором департамента управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики РК.
 
Ранее сообщалось, что Жанат Самат ушла с поста руководителя "Жасыл даму".
 

Министр юстиции РК прокомментировал договор дарения акций "Казахтелекома"

14.04.2022, 13:41 15891
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге СЦК прокомментировал передачу акций "Казахтелекома" в государственную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно закону о государственном имуществе, госимущество приобретается в том числе и по договорам дарения. Это форма, предусмотренная законодательно. Сделка по договору дарения оформляется в установленном законом порядке, заверяется нотариально. Все необходимые формальности соблюдены, и поэтому оснований говорить о том, что она завтра может быть оспорена и по каким-то моментам расторгнута, на сегодняшний день нет, и я уверен, что их не будет", - сказал Канат Мусин.

 
Ранее сообщалось, что правительством Казахстана принято постановление о некоторых вопросах акционерного общества "Казахтелеком".
 

Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества "Казахтелеком", составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства. 

 
Также ТОО "Alatau Capital Investment" по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций, составляющих 3,85% уставного капитала общества. 
 

Лицензирование детсадов могут вернуть после скандала с особенными детьми в Нур-Султане

14.04.2022, 13:07 18151
Лицензирование детсадов могут вернуть после скандала с особенными детьми в Нур-Султане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки Казахстана планирует ужесточить требования к детским садам и воспитателям после скандала с избиением детей с аутизмом в одном из частных детских садов в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

МОН признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повториться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям. Планируем изменить порядок проведения проверок детских садов. Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов", - цитирует вице-министра Каринову Sputnik.kz.

 
По словам вице-министра, сейчас в детском саду продолжается проверка. По окончании проверки будут приняты соответствующие меры.
 
Она добавила, что сейчас нормы по ужесточению требований к детским садам обсуждают с организациями образования и педагогами.
 
Напомним, 7 апреля в Сети появились кадры из частного детского сада, где с воспитанниками с особенностями развития сотрудники обращаются очень грубо. Стоимость посещения инклюзивного детского сада составляет 130 тысяч тенге в месяц за одного ребенка, с дополнительными занятиями - более 200 тысяч. Когда родители узнали, как там обращались с их детьми, они стали забирать их оттуда и написали заявление в полицию.
 
После громкого инцидента с избиением воспитанников в инклюзивном детском саду депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады. 

Инцидент агентству KAZAKHSTAN TODAY прокомментировали юрист Сергей Уткин и уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.
 

Назначен новый пресс-секретарь Токаева

14.04.2022, 12:11 19356
Назначен новый пресс-секретарь Токаева
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Желдибая своим пресс-секретарем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. 

Ранее он занимал должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра РК.

Напомним, ранее пост пресс-секретаря президента РК занимал Берик Уали, который в настоящее время является председателем правления АО "Агентство "Хабар".
 

В Казахстане предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний

14.04.2022, 09:03 21321
В Казахстане предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам. На повестке заседания обсуждался вопрос поддержки и развития IT-отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и совместно с экспертным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий.
 

В частности, предлагается предоставление отсрочки от воинской службы для IT-специалистов, льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений, продление действия налоговых преференций в Astana Hub по принципу экстерриториальности до 2029 года", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Для оперативного реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес к работе в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, НАО "Правительство для граждан" и акиматов городов Нур-Султана и Алматы. В рамках деятельности рабочей группы уже налажены коммуникации с компаниями, заинтересованными в релокации в Казахстан. 
 
Кроме того, для получения актуальной информации создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах господдержки IT-отрасли.
 
Создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся ведения бизнеса.
 
Выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний. 
 
Резюмируя итоги обсуждения, глава правительства Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами.
 

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